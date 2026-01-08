中央氣象署今不斷發佈低溫特報，天氣冷颼颼時吃鍋最暖和！最受歡迎的鍋物莫過於平均消費約落在500元以下的平價火鍋，口味豐富多元又不傷荷包。網路觀察平台《網路溫度計DailyView》日前就曾經列出十大連鎖平價鍋物排行榜，冠軍由石二鍋拿下，風評爲「食材新鮮又多樣化，常常吃下來平均花費單人300元不到」，亞軍、季軍則是六扇門、錢都。
在台灣提到平價火鍋品牌，幾乎都不會被忽略的就是「石二鍋」，此次拿下十大連鎖平價鍋物排行榜冠軍。「石二鍋」自2009年由王品集團跨足火鍋市場創立，以高CP值、新鮮食材、多樣化選擇三大特色獲得網友青睞。
因為菜單設計還貼心分為「愛呷肉」與「愛呷菜」兩種客製化套餐，讓肉食族與蔬食控都能依照個人喜好自由搭配，此設計被稱許相當貼心。最重要的是，石二鍋平均每人花費幾乎不超過300元，且完全不收服務費，平價又實在。
根據《網路溫度計DailyView》分析，「石二鍋」的高聲量來來自於網友們於Threads發文表示，希望石二鍋能將菜盤裡的芋頭貢丸改為原味貢丸，留言區意外掀起芋頭控和反芋頭兩派人馬論戰，「+1 芋頭貢丸必須消失」、「芋頭貢丸母湯」，或者力挺者則表示「石二鍋的芋頭貢丸是我吃過最好吃的芋頭貢丸」、「石二鍋沒有芋頭貢丸早就倒了！ 搞清楚誰是老大」等。
第二名：六扇門火鍋 每鍋180元起跳含自助吧
第二名的「六扇門火鍋」，以「百元鍋物、精緻享受」為品牌核心，成功打造出屬於台灣人的平價小火鍋王國，湯頭多元，而鍋物價格約從180元起跳，卻能同時享有豐富的自助吧，店內免費提供肉燥飯、王子麵、鍋燒意麵等主食，搭配多款飲料、爆米花、冰淇淋與霜淇淋。
第三名是「錢都日式涮涮鍋」，自1997年開業以來，便成了台灣「國民火鍋」的代表，主打「高CP值、份量足、選擇多」三大特色，在北部人心中佔有一定地位，30年來成為台灣平價涮涮鍋的指標品牌之一，好幾家分店經常可見門口想吃鍋的民眾大排長龍。值得一提的是，部分二代店或新開幕分店更升級推出自助吧，提供冰沙、咖啡、霜淇淋等。
另外，第四名至第十名則分別為三媽臭臭鍋、尬鍋台式潮鍋、雞湯大叔、12mini、火鍋世家、老先覺功夫窯燒鍋、億品鍋。
資訊來源：網路溫度計DailyView、石二鍋、六扇門火鍋、錢都日式涮涮鍋
我是廣告 請繼續往下閱讀
因為菜單設計還貼心分為「愛呷肉」與「愛呷菜」兩種客製化套餐，讓肉食族與蔬食控都能依照個人喜好自由搭配，此設計被稱許相當貼心。最重要的是，石二鍋平均每人花費幾乎不超過300元，且完全不收服務費，平價又實在。
第二名：六扇門火鍋 每鍋180元起跳含自助吧
第二名的「六扇門火鍋」，以「百元鍋物、精緻享受」為品牌核心，成功打造出屬於台灣人的平價小火鍋王國，湯頭多元，而鍋物價格約從180元起跳，卻能同時享有豐富的自助吧，店內免費提供肉燥飯、王子麵、鍋燒意麵等主食，搭配多款飲料、爆米花、冰淇淋與霜淇淋。
另外，第四名至第十名則分別為三媽臭臭鍋、尬鍋台式潮鍋、雞湯大叔、12mini、火鍋世家、老先覺功夫窯燒鍋、億品鍋。
資訊來源：網路溫度計DailyView、石二鍋、六扇門火鍋、錢都日式涮涮鍋