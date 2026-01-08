我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞軍方採購案疑雲越滾越大，馬來西亞反貪污委員會（MACC）不只擴大追查疑似「標案集團」勾結案，還在關鍵時刻攔下約240萬令吉（約新台幣1860萬元）現金被「搬家」轉移；同一天，遭停職的前陸軍司令也現身反貪會總部配合調查，軍方高層人事更已在元旦完成交接，整起軍購風暴正快速升溫。根據《馬新社》報導，MACC主席阿占峇基（Azam Baki）指出，這筆現金是接獲線報後展開行動，在一名與案件相關的平民試圖把錢從一處住家移往另一處住家時，當場攔截查扣，並稱這筆錢屬於本案其中一名嫌疑人。根據《路透社》報導，MACC先前已突擊搜索多家涉嫌牽涉行賄的公司，並凍結一名嫌疑人及其家屬名下6個銀行帳戶；調查方向也指向與軍方採購案相關的賄賂疑點，並援引反貪法規中的企業責任條款進行偵辦。就在查扣現金前一天，MACC已先在法庭取得17名公司董事的5天延扣令，延扣至1月10日。MACC說法指出，這17人年齡介於20至60歲，初步調查懷疑他們為取得馬來西亞陸軍的供應與維修等採購案，向軍中高階人員行賄，案件依《2009年反貪會法令》相關條文調查中。同日，遭調查的前陸軍司令穆罕默德哈菲祖丁（Muhammad Hafizuddeain Jantan）也被目擊前往布城的MACC總部。他在去年12月底已被要求休假以配合調查；MACC並證實一名曾任高階軍官者與妻子到總部錄口供，該軍官前一日才因高血壓治療出院。在人事面上，馬來西亞也已完成陸軍最高職務的交接。原任武裝部隊總部參謀長阿占莫哈末奧斯曼（Azhan Md Othman）已自1月1日起出任第31任陸軍司令；MACC在本案偵辦過程中，也曾在去年12月23日前往國防部，檢視透過公開招標等方式執行的相關採購案。MACC是否能順著「現金流向」與凍結帳戶的金流軌跡，釐清誰在軍購標案中扮演關鍵中間人、涉案範圍有無擴及更多現職或退役高階軍官，將成為外界關注焦點。隨著陸軍高層完成交接，軍方如何補強採購審查與承攬管理機制、避免制度漏洞再被利用，也勢必面臨更大檢視。