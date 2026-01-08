我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民生早午餐的招牌菜「整天可以吃的早餐盤」，售價580元。（圖／「食界奇觀：在踩雷與摘星之間」提供www.facebook.com/wonder4.gourmet/）

▲民生社區新開張的「民生早午餐」，找來名家操刀設計空間。（圖／翻攝Google Map，業者上傳）

▲民生早午餐的Google評論，被網友狂洗到只剩下1.7顆星。（圖／翻攝Google評論）

早午餐店「民生早午餐 by貓下去」於本月6日開始試營運，因為定價不親民，這幾日迅速在網路上掀起討論。經典早餐盤一份售價580元，但是若要加點荷包蛋、炒蛋或煎吐司，需每份加價140元，尤其網友們更是針對「荷包蛋要賣140元」一事表達意見，直呼難以接受。如今Google評論上被網友狂洗，僅剩下1.7顆星，店家也公開回應此時為試營運期，會持續努力。數名網友在Threads上分享挑論一家台北民生社區新開的「民生早午餐 by貓下去」，提及，其中的蛋料理雖然相當貼心可選擇蛋餅、荷包蛋、炒蛋等做法，但是網友們不能接受的是加購「荷包蛋售價140元」一事，且結帳時還需付一成服務費。不少人狠酸「140元一顆荷包蛋，我真的看不懂」、「580元吃的是盤子，不是早餐」，甚至調侃「這價格是不是把民生社區當成歐洲在經營」、「580應該包含吃完把盤子帶回家吧」。但另一派聲音則替店家緩頰，有在地網友直言，「對住在那一帶的人來說，這樣的定價可能還算合理」，也有人理性分析，指出該店鎖定特定客群，只要市場接受，商家自然能存活。「民生早午餐」其背後團隊老闆即是知名餐酒館「貓下去」的創辦人陳陸寬，在餐飲界與網路上相當活躍，他接下民生社區「双聖餐廳」舊址加以改建，空間部分交由知名的本事空間製作所與 Bito設計團隊聯手打造，將原本場域中包含彩繪玻璃吊燈、卡座沙發等皆加以保留，再以弧形燈箱與手繪畫作悄悄疊加層次，呈現出老派又新穎的氛圍，也因此空間倒是有不少網友稱許。不過近日仍有不少網友也狂洗業者的Google 評論，幾乎都是給予1星負評，如今僅剩1.7顆星。不過《NOWNEWS》記者也實際上業者的定位系統查詢，以1~4人去搜尋，目前截至2月6日前的座位都顯示「訂位已滿」，足見餐廳似乎還是有其人氣。而今（8）日業者也公開回應表示，目前還在試營運期間，謝謝大家的支持與關注，我們會持續努力做得更好。