學測倒數不到一周，全國高級中等學校教育產業工會理事長史美奐三大點提醒考生，從開始考試前到進場考試的注意事項：第一是準備考試用品包含文具、證明文件，以及確認手錶不會發出聲響；第二是預計看考場避免匆忙緊張；第三是拿看到試題後檢查考試券以及時間分配，避免在單一題目消耗過多時間。根據去年學測統計，考區提報的考生試場違規案660件、閱卷組提報的考生違反作答規定案529件。考試服務處提報的考生未簽名案1,386卷次、污損條碼及損定位點案7件；簽名不符規定案3件等各類違規案件，提請審議。另，考試結束後在簡章規定期限內，共收到94件考生申訴事件，提請審議。「每一年都有考生跑錯地方」，史美奐表示，考生應該在考試前一天確認考場，避免找不到考場、慌張情緒影響考試心情。另外，應試物品，如身分證等有照片的身份證明文件等必須要事先準備；文具部分除了2B鉛筆，也要準備黑色原子筆、橡皮擦及修正帶（液），建議相關物品事先準備好、統一收納，避免臨時要帶找不到。史美奐提醒，學生平常多用手機看時間，但是考試只能攜帶手錶，應該事先準備非智慧型手錶，若是電子錶必須留意是否發出聲音，若無法確保建議準備指針手錶，較為保險。進入考場後，史美奐說，考生拿到題目後先檢查是否有漏頁或是缺損，同時作答時切記分配時間，不要因為卡在單一題目耗費過多時間，得不償失。再者，填答案卡時記得謹慎，避免漏填、畫錯容易影響後面答題，導致分數差距極大。