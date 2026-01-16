我是廣告 請繼續往下閱讀

學測即將在週末登場， 攸關12萬名考生升學的重要考試，今（16）日開放查看考場，有哪些東西要準備？哪些東西不能帶《NOWNEWS今日新聞》整理出學測考試前，相關規定同學們一次看懂！包含應試號碼、考試地點等應考資訊已經在1月6日公布，考生可到大考中心網站「學科能力測驗」的「試務專區」查詢，包含姓名、應試號碼、考區、試場、 報名科目、無冷氣試場、考試日程、考試地點等。而「考試訊息」則刊登各考區試場分配表，並可點選進入特定考區查看試場平面圖。考生如發現所查詢應考資訊，有任一項與原報名資料不同者，務請立即致電本會大考中心洽詢（電話 02-23661416 轉 608）。今日（日）下午時至時開放查看學測試場，其餘時間不開放。另外考試前一天下午五天會公布是否開放試場冷氣服務 。1月17日（六）考數學A（0920開始）、自然（1250開始）1月18日（日）考英文（0920開始）、國綜（1250開始）、國寫（1520開始）1月19日（一）考數學B（0920開始）、社會（1250開始）考試5分鐘前預備鈴響可入場，鈴響後20分鍾後不得入場，除因生病或特殊原因經監試人員同意外，入場後至考試開始60分鐘內不得離場。考生必須攜帶「有效證件」包括：國民身分證、有照片之全民健康保險卡、 汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證；學生證、無照片的健保卡都是無效證件。考生如在身分查驗時間，未持應試有效證件正本供監試人員查驗，經監試人員查核確認是考生本人無誤者，仍會准予應試。但必須在該節考試結束鈴聲響畢前，將應試有效證件正本送達考區試務辦公室或試場，將依違規處理辦法審議並扣減該節成績。另外，考試不可以攜帶有傳輸、拍照等設備，包含行動電話、智慧型手錶手環、耳機、眼鏡、錄影筆、密錄器等；手機必須完全關機，飛航模式、靜音等皆不可以。考試期間不可以飲食、喝水、嚼食口香糖，或是未經申請就喝水服用要用。黑色2B軟心鉛筆、黑色墨水原子筆、橡皮擦、修正液（帶）、直尺、三角板、量角器、圓規，直尺不可以涉及各類型圖形。另外，如有攜帶鐘錶，不可以有計算、記憶、傳輸等功能，並且不可以發出聲響、閃光。除有效證件正本跟應試物品要放在座位外，其他物品放在臨時置物區。就座後檢查姓名、考試號碼、科目是否正確，若有誤請監試人員處理。考試響鈴前，不可翻閱試題本、答題券。響鈴後雙手離開桌面，等待監視人員處理。學測成績會在2月25日公布成績、26日寄發成績通知單並可以申請成績複查。後續申請入學3月31日一階放榜、申請入學分發結果6月11日公布；而分科測驗在6月3日開放報名至16日，7月11日至12日考試。