經濟部能源署今（8）日下午將公布離岸風電區塊開發第三階段（3之3）選商規則，預計釋出3.6GW，並納入「早鳥機制」及將強制國產化轉化為ESG要求。經濟部長龔明鑫受訪表示，希望今年第1季可以確立，最慢不超過半年時間，並在今年底完成選商機制。龔明鑫表示，今日公布選商機制草案免不了會有意見回饋及滾動檢討，在意見溝通及共識下就會盡快對外公布，「那如果一定要押個時間的話，我希望最快看看第一季，最慢不要超過半年這樣子趕快把它確定下來」，並且希望今年底前完成選商，明年就可以啟動。他回顧，台灣離岸風電去年底已經完成4.4GW，今年底應可完成5.3GW，台灣目前經過區塊開發第一階段（3之1）、第二階段（3之2），現在廠商最關心是國產化及躉購價格。而3之3的國產化改為ESG加分項目，這部分還是會希望可以在地採購及促進就業，這個也是 ESG 很重要的一個項目，「它就不是一個非得必要，但是它是一個積分很重要的一個項目。」此外若廠商可以超越當時承諾，那還可以延長發電時間，對於業者可以有更多鼓勵。經濟部補充，這次選商採用「積分制」，其中就包括ESG積分，並非額外加分，讓廠商具備一定的彈性選擇，但總分數不能低於一定分數，也要考量到會與其他業者競爭。而在躉購價格部分，龔明鑫說，廠商在3之1、3之2都朝向「0元競標」，但這也反應很多後續融資問題，3之3就不採用完全「0元競標」，而是透過企業購售電合約（CPPA）去賣；多餘部分，台電就會用「迴避成本」來跟你買，至少可以確定電都賣得出去，且有一定價格，對於業者融資有幫助。另外，針對浮動風機部分，日本浮動風機5日已經在長崎縣啟動商業運轉，著實對台灣「彎道超車」。對此，龔明鑫說，目前聚焦的3之3屬於水深較淺部分，而浮動風機較在深水區域，目前還在選擇地點規劃示範場址，也同意長期來說必須要往深水區發展，但目前會以3之3做為推動優先，今年就會啟動規劃，但具體公布時間仍未定。