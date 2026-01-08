我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部今（8）日修正發布「企業及法人申請外國籍學生來中華民國實習要點」，將過去被詬病是「假實習、真移工」的海外實習生條件與國內勞動條件拉齊，包括須有最低工資、保險及實習時數上限。經濟部長龔明鑫說，希望企業認知到「實習就是實習」，不是低廉的就業及人力使用，經濟部也有相關措施協助企業轉型。海外實習生是指海外學生來台進行短期職場實習，名義是在了解認識台灣職場環境，但許多業者都把這些實習生當作勞工，給予跟正職相同工作量，卻僅願意給出低於最低工資的實習津貼，有些甚至一個月不到2萬元，也不願意納保，被認為是「假實習、真移工」的陋習。這類實習生分別由經濟部及交通部觀光署管理，經濟部表示，去年約有1800人，主要從事餐飲業、物流業及製造業。龔明鑫直言，這次改變作法有幾個主軸。首先是「名正言順」，過去必須擔心假實習、真打工或就業，所以就必須要明確規劃出資格，一定要真的是學生，實習內容也必須與學習內容一致。其次，政府應該給予這些實習生保障，無論是實習津貼、獎助金或生活津貼，就是必須要超過台灣最低工資。而一天也只能實習8小時、一週40小時，如果要是晚上10時至隔天6時，也必須要學生同意才可以。最後就是強制納保，即便學生無法有勞保，但是還是應該要規範強制保險，避免不好的情況發生，「方向上來講就是說，讓這個制度，這樣子才可以可長可久。」對於部分企業不會認為把實習津貼調高到最低工資以上會造成反彈？他希望企業界認知到「實習就是實習」，不是低廉的就業及人力使用；至於企業說要升級轉型，經濟部都有提供買設備、精進技術相關政策措施，終究希望實習對企業跟實習生都有幫助。