我是廣告 請繼續往下閱讀

台中海線居民期盼長達13年，由財團法人台中市興富發文化藝術基金會捐贈的「大安港媽祖雕像」，於今(8)日隆重舉行上梁典禮。儀式由台中市政府秘書長黃崇典代表市長盧秀燕主持，宣告這座承載海線文化與觀光期待的新地標，正式進入最後倒數階段。秘書長黃崇典表示，這座雕像歷經三位市長持續推動，在盧市長「開不了工的要開工，完不了工的要完工」施政理念下，今日順利完成30公尺高的鋼構組立。他指出，後續將依序組裝693塊花崗石材，預計於115年第3季正式完工。屆時，媽祖雕像包含基座總高度達53.6公尺（約18層樓高），將成為台灣本島最高的媽祖雕像。觀旅局長陳美秀說，雕像由著名藝術家柯建華設計，主體採花崗石打造，媽祖神像頭戴九條垂珠后冠、手執如意、腳踏海浪，展現莊嚴守護之姿。市府與捐贈單位正全力推進工程，期待在今年第三季與市民見面，屆時歡迎全國民眾親臨園區，感受濃厚的媽祖文化底蘊。觀旅局補充，大安港媽祖文化園區目前正同步辦理招商作業，誠摯邀請業界踴躍參與，共同開創海線觀光新格局，迎接台中觀光全面升級。