近日全台氣溫溜滑梯，不少民眾除了有感變冷，隨之而來的就是各種靜電產生，無論是脫毛衣時的劈啪聲，還是接觸親友時瞬間的電流感，最讓人崩潰的莫過於開門時指尖傳來啪的劇痛，讓人嚇得不敢伸手。對此，台電電力粉絲團提供四招來防靜電，，除了調整生活習慣，居家設備升級成電子鎖也能成為防靜電救星。
台電供避免靜電4招
針對冬天頻繁發生的靜電困擾，首要關鍵在於「保濕」。由於冬季空氣濕度低，加上民眾常穿著刷毛、毛衣或化學纖維衣物，導致人體表面容易累積電荷，一旦接觸金屬門把，電荷瞬間釋放就會產生刺痛感。想要降低被電的機率，可從以下幾點著手：
1.摸金屬前先摸牆壁：台電建議，接觸金屬前先摸一下牆壁，先將電荷導出放電能有效避免靜電。
2.體內外補水：多喝水補充水分，洗澡後塗抹乳液保持皮膚濕潤，減少電荷堆積。
3.調節環境濕度：增加空氣濕度能藉由水分子中和電荷導走靜電，適度使用加濕器或在室內擺放綠色植物，將濕度維持在50%至60%左右。
4.慎選衣物材質：棉質衣物含水量較多，較不容易產生靜電，減少穿著容易產生靜電的化學纖維。
除了上述生活撇步，家電達人486先生表示，許多民眾最怕的開門被電，過去常得靠鑰匙或牆面輕觸來放電，但隨著居家科技進步，電子門鎖意外成為解決靜電問題的熱門選擇。486先生分析，傳統門鎖多為大面積金屬，乾燥時極易誘發靜電；而近年普及的電子門鎖多採用強化玻璃或壓克力等絕緣材質面板，加上透過指紋、密碼或人臉辨識解鎖，大幅減少手部直接接觸金屬的機會，自然降低了被電的風險。
資料來源：台電電力粉絲團
我是廣告 請繼續往下閱讀
針對冬天頻繁發生的靜電困擾，首要關鍵在於「保濕」。由於冬季空氣濕度低，加上民眾常穿著刷毛、毛衣或化學纖維衣物，導致人體表面容易累積電荷，一旦接觸金屬門把，電荷瞬間釋放就會產生刺痛感。想要降低被電的機率，可從以下幾點著手：
1.摸金屬前先摸牆壁：台電建議，接觸金屬前先摸一下牆壁，先將電荷導出放電能有效避免靜電。
2.體內外補水：多喝水補充水分，洗澡後塗抹乳液保持皮膚濕潤，減少電荷堆積。
3.調節環境濕度：增加空氣濕度能藉由水分子中和電荷導走靜電，適度使用加濕器或在室內擺放綠色植物，將濕度維持在50%至60%左右。
4.慎選衣物材質：棉質衣物含水量較多，較不容易產生靜電，減少穿著容易產生靜電的化學纖維。
資料來源：台電電力粉絲團