我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣濕氣重、瀏海一出門就塌？這不再是愛美族群的噩夢！看準 Threads 與 Instagram 上的「瀏海管理」熱潮，台灣總代理可易家電宣佈引進日本爆紅神器「KOIZUMI mini 瀏海梳」，更誠意十足地推出台灣專屬限定新色，讓妳在任何場合都能隨手維持完美弧度。產業分析指出，現代消費者的造型場景已從居家梳妝台延伸至通勤、辦公室及戶外旅遊。台灣平均濕度常年逾 75%，導致瀏海塌陷成為亞洲女性的普遍煩擾。KOIZUMI mini 瀏海梳內建高效加熱系統，支援行動電源供電，打破傳統插電式離子夾的場域限制，成功解決「出門即扁塌」的消費痛點。針對市場上充斥的水貨與電壓不穩風險，可易家電強調，此次引進的台灣公司貨已全數通過經濟部標準檢驗局（BSMI）認證，確保溫控安全性與電池穩定性。業者提供原廠 12+6 個月的長效保固服務，旨在與跨境電商的無保固水貨做出明確區隔，建立消費者使用信心。為深耕在地市場，KOIZUMI 特別針對台灣推出全球獨家限定色：「微醺暮紫」與「拿鐵霧棕」。產品設計延續日系簡約風格，並採用防傷髮特殊塗層，兼具實用性與社交話題性。隨著年末聚會與聖誕送禮需求升溫，可望在美容家電消費檔期中奪下亮眼的市佔表現。隨著年末聚會與送禮需求升溫，這類兼具「實用性」與「社交話題性」的單品，預計將在送禮與自用並行的美容家電消費檔期中，佔據關鍵曝光位置。