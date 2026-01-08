我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市政府積極推動多元環保殯葬政策，成果斐然。根據民政局統計，自民國 105 年至 114 年間，選擇樹葬與海葬的市民累計達 2 萬 2,749 件，總計減少約 1 萬 3,085.3 噸碳排放量，相當於 33.8 座大安森林公園一年的碳吸附量。民政局長吳世瑋表示，這顯示「回歸自然」的永續葬法已成為市民告別人生舞台的新趨勢。吳世瑋指出，114年台中市死亡人數為2萬681人，其中選擇樹葬者達3,696 件、海葬42件，顯示市民對於永續葬法的認同感逐年攀升。為鼓勵這份「對土地的最後體貼」，市府特別推動減免規費措施，凡市民採行樹葬者，可免收 3,000 元規費，將身後事的選擇轉化為減輕環境負擔的具體行動。為因應日益增加的環保葬需求，市府持續優化硬體建設。目前全市已設有北屯、大雅、神岡、清水、大甲、大肚、沙鹿及太平等 8 處樹葬區，總面積約 4.4 公頃。後續規劃包括：115年3月啟用東勢第一公墓及潭子生命紀念館樹葬區。117年8月北屯第 28 公墓樹葬區預計完工，屆時將再增加逾 1,200 個穴位。聯合海葬：今年（115年）4 月至 9 月將辦理 6 場次聯合海葬；9月更將攜手彰化、南投、苗栗及雲林縣，共同舉辦「中彰投苗雲聯合海葬」，強化區域服務動能。除推廣環保葬，市府更注重人文關懷。持續推動的「聯合奠祭」服務，自100 年開辦至今已圓滿協助 2,647 位市民。每月固定於崇德殯儀館舉行，提供遺體冷藏、禮廳、入殮及火化等多項全額免費服務，在莊嚴肅穆的儀式中，為先行者送上最後一份溫暖，也減輕家屬的經濟壓力。台中市生命禮儀管理處長柯宏黛表示，葬禮不僅是悼念，更是對生命價值與環境承諾的雙重展現。市府將持續對標聯合國SDGs永續城鄉目標，透過多元且精緻的殯葬服務，陪伴市民走完人生最後一段尊嚴旅程，讓每一場告別都成為對土地最深刻的致敬。