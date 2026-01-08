我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 尹立期盼讓更多文創、設計與藝術工作者能在高雄扎根，持續擴大駁二作為文化創意聚落的影響力。（圖／左楠區市議員參選人尹立提供）

前高雄市文化局長、左營楠梓市議員參選人尹立，今（8）日發布與國際知名平面設計師聶永真合拍的短片，走進「駁二共創2號基地」，開箱聶永真的工作室，分享設計日常，也回顧高雄如何一步步打造能讓創意人才願意留下來、持續發展的文化環境。尹立表示，「駁二共創1號基地」是在他擔任文化局長期間啟用，當時開放文創團隊申請進駐，短時間內即全數額滿，顯見高雄對創意能量的需求與文化底蘊。在此基礎上進一步發展的「駁二共創2號基地」，則期盼讓更多文創、設計與藝術工作者能在高雄扎根，持續擴大駁二作為文化創意聚落的影響力。聶永真分享，自2022台灣設計展於高雄駐點後，逐步熟悉城市節奏，也深受這座城市吸引，因此最終選擇進駐共創基地。尹立指出，具有國際知名度的設計師願意選擇高雄，不只是個人的工作選擇，更是城市長期投入文化政策、成功吸引創意人才的重要象徵。對此，聶永真也表示，他期待具有設計背景的文化工作者能夠進入制度內發揮影響力，「可以把過去很多文創、創意設計相關的概念，帶入政策相關的實踐上。」他認為，當創意被理解、並能轉譯為政策語言，城市才有機會長出更具前瞻性的文化樣貌。尹立強調，「文化的創意創新，會對這個城市帶來更多可能性。」他指出，文化並非裝飾，而是推動城市前進的重要力量。未來若順利進入市議會，他期待持續將設計與文化思維帶入公共治理，讓文創與創意設計不只是理念，而能逐步轉化為市民真實感受得到的生活行動。