2026年「3生肖」財運旺爆！正財、偏財起飛 有望晉身億萬富翁

🟡生肖蛇：

▲生肖蛇在2026年容易出現突如其來、金額不小的意外之財，不過消費慾望偏高，是否能守住財富要靠自制力。（示意圖／NOWNEWS資料照）

🟡生肖豬：

🟡生肖雞：

▲生肖雞在2026年的理財策略宜採取穩紮穩打路線，雖然進帳速度不快，但能有效降低破財風險。（示意圖／取自Pixabay）

迎接2026年，命理師楊登嵙點名生肖蛇、豬、雞財運表現最為亮眼，正財、偏財同步走旺，還暗藏升官加薪與橫財機會。蛇族事業與副業收入可望創高，但須克制消費慾；豬族財運關鍵在行動力，下半年轉強，農曆十二月最旺，家人是重要貴人；雞族需借力使力，穩健理財、慎選合作對象。至於生肖龍，只要調整策略、敢於嘗試，農曆九月有望迎來財運突破。他也提醒民眾不妨把握春節連假外出走春、旅遊的好時機，隨走隨買試試手氣，天天都有機會受到財神加持，一舉抱回億元頭獎、翻身成為億萬富翁。生肖蛇整體財運表現相當突出，正職收入與額外進帳同步成長，遇到困難時只要願意開口求助，往往能獲得貴人即時伸出援手，但前提是要清楚分辨誰是真心相助、誰暗藏私心。事業收入有望刷新新高，也適合透過兼職或副業增加現金流。偏財方面，容易出現突如其來、金額不小的意外之財，不過消費慾望偏高，能否守住財富，關鍵就在於自制力是否足夠。生肖豬運勢有機會大展身手，迎來升官或加薪的好消息，這段時間累積財富的關鍵在於個人意志力。行動果斷、目標明確的人，較容易實現財務願望；若缺乏毅力，則可能與財神擦身而過。下半年財運相較上半年逐步回溫，尤其農曆十二月將成為全年財運最高點。家庭力量不可忽視，配偶或父母將是最重要的後盾與貴人。生肖雞行事需懂得善用外力，不宜凡事獨自硬撐或單打獨鬥，適時尋求協助、傾聽他人建議反而更有利發展。需留意自身言行，避免過於高調或自我中心而引發反感。理財策略宜採取穩紮穩打路線，雖然進帳速度不快，但能有效降低破財風險。合作方面，僅適合與熟識、有信任基礎且與本業相關的合法對象往來，若涉入背景不明的跨領域合作，恐造成金錢流失。至於生肖龍，財運表現同樣不差，但必須順應局勢適度調整方向，才能跟上大環境變化，甚至帶來人生層次的突破。若從年初至今財務仍未見起色，可能是行事過於保守，需要重新檢視理財策略。適度提高嘗試與冒險的彈性，反而更容易創造進財機會，但切記不可貪心過頭，以免賭性失控。農曆九月將是財運顯著放大的重要時點，值得重點把握。