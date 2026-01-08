資深音樂人「小胖老師」袁惟仁與前妻陸元琪的20歲女兒「梓蛋」，因精緻五官被網友盛讚撞臉韓籍啦啦隊女神李珠珢，引發高度關注。不過這位星二代美少女近日傳出名花有主，被網友抓包疑似33歲饒舌歌手HowZ熱戀中；兩人不僅頻頻在相同地點打卡放閃，男方更被發現早已追蹤準岳母陸元琪的社群帳號，顯示戀情相當穩定且已獲得長輩認可。
袁惟仁女兒談戀愛了？梓蛋、HowZ交往線索曝光
一名網友6日在Dcard發文，好奇問大家：「HowZ和梓蛋在一起？」原PO列出兩人的戀愛證據，表示他們經常在IG分享相同背景的照片，其中一張HowZ於去年8月生日時發布的照片，梓蛋隨後也在去年10月分享在IG上，並甜蜜寫道：「我男友拍的」，公然放閃，成為兩人熱戀中的最佳佐證。
除此之外，原PO更發現HowZ的IG除了追蹤梓蛋的網拍帳號外，甚至還追蹤了梓蛋媽媽陸元琪的帳號，原PO因此訝異直呼：「看來關係已經很穩定了」，猜測兩人已進展到見過彼此家人的地步。
梓蛋本來就是HowZ粉絲！相差13歲還是愛
據悉，梓蛋原本就是HowZ的忠實粉絲，這段年差超過13歲的「偶像變男友」戀情曝光後，迅速成為社群討論焦點。不少粉絲崩潰留言直呼「我失戀了」，也有部分網友訝異表示記憶還停留在男方上一段與網紅晨晨（曾珮晨）的緋聞，「我還停留在晨晨」、「梓蛋身材好好喔」。
袁惟仁兒女現況曝光 袁義成為小S攝影師
年僅20歲的梓蛋本名袁融，曾接受百萬YouTuber「黑男」的街訪，亮眼外型因此受到矚目，加上父母的明星光環，讓她一舉一動都成為娛樂圈的新話題，目前她的IG也有14萬粉絲追蹤，在網拍界小有名氣。哥哥袁義則是一名攝影師，因幫小S與蔡康永拍攝金鐘宣傳照，在去年底也一度爆紅。
資料來源：Dcard、梓蛋IG
