聯電昨（7）日強勢亮燈漲停，今（8）日開高後震盪回落，且爆出64萬張巨量。「見黑」到底能不能加碼？知名財經作家「不敗教主」陳重銘在臉書提醒，短線要先留意量價訊號，尤其是高點爆出大量，可能代表有大戶在高檔調節，「表示有大人在出脫倒貨」。陳重銘分析，這波聯電大漲，關鍵偏向「比價效應」。他指出，台積電股價一路往上，市場資金自然會去找相對便宜的「二哥」，聯電因股價基期低，看起來就顯得「物美價廉」，加上低本益比、殖利率又高，容易成為資金轉進的標的。不過他也提醒，表面便宜不等於真便宜。陳重銘直言，聯電股價之所以長期低於台積電，本質原因在於獲利成長性差距，「市場只敢給較低的本益比」，並非單純被低估。他也補充，本益比與殖利率的計算都會受股價高低影響，股價越低，本益比自然容易顯得更低、殖利率也容易更高。針對不少投資人看重的「高配息」，陳重銘則抱持保留態度。他表示，半導體產業要拚技術、拚產能，資本支出與研發投入是長線競爭力的核心。以台積電為例，他引用外資估算指出，台積電未來三年資本支出上看1500億美元，願意砸錢拚先進製程與研發，因此得以維持高毛利率優勢；反觀聯電把獲利較多用來配息，「高殖利率不一定是好事」，可能也意味著在先進製程的競爭位置較難突破，長線EPS成長空間相對有限。他進一步指出，半導體產業最關鍵、毛利率最高的是先進製程，「贏者通吃」特性強，台積電是主角，聯電比較像是在成熟製程市場穩穩做，「台積電大口吃肉，聯電頂多喝點肉湯」，這也是股價表現落差的產業現況。因此回「見黑能不能加碼」到底能不能加碼，陳重銘認為，短線若因台積電走強帶動比價，聯電仍可能有表現，但操作上「要接在低點，不建議追高」；至於長期布局，他則認為核心持股仍以台積電為主。