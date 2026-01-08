一直以來都唸錯讀音了？一名家長看到小孩的國文考卷，發現兒子寫錯注音，才驚覺「心寬體胖」的「胖」字竟然不是唸「ㄆㄤˋ」而是「ㄆㄢˊ」，驚呼直接搞錯了30年，文章曝光後引發大批家長討論。此外，《NOWNEWS》也整理了其他常常被搞錯讀音的成語、用詞一次看。
心寬體「胖」竟然不唸「ㄆㄤˋ」！教育部正確讀音曝光
一名網友在Threads上分享小孩的國文考卷，看到題目要求寫出不同的讀音，其中「心寬體胖」的「胖」字被圈起來，老師用紅筆寫下「ㄆㄢˊ」。原PO看到後才驚覺，原來這個成語中的「胖」不唸ㄆㄤˋ，「我一直錯了30幾年啊啊啊，真的是見識淺薄」，更好奇有沒有人跟自己一樣搞錯好多年。
貼文曝光後，立刻引發大批家長回應：「我也是看到兒子作業才知道我都唸錯」、「生活口語上還沒聽過有人唸ㄆㄢˊ的」、「最近也跟著今年剛上小一的女兒，一起重新學國語了」、「什麼！我現在才知道」。
根據教育部《國語辭典簡編本》與《國語辭典修訂本》資料顯示，「心寬體胖」中的「胖」讀音確實為「ㄆㄢˊ」，比喻心胸開闊沒有煩惱，體貌自然舒泰。語出《禮記．大學》，並非形容體型肥胖。例句：他存養心性數十年，心廣體胖，德業日隆。
不只心寬體胖被唸錯！日常生活、學校教的讀音差很大
事實上，不只成語「心寬體胖」的讀音常被搞錯，其他像是「什（ㄕㄣˊ）麼」、「親（ㄑㄧㄥˋ）家」、「線上教（ㄐㄧㄠˋ）學」、「炸（ㄓㄚˊ）雞」等詞彙，其正確讀音也常常與日常生活大家習慣的口語讀音差很大。
成語部分，還有「獨樂（ㄩㄝˋ）樂（ㄌㄜˋ）不如眾樂（ㄩㄝˋ）樂（ㄌㄜˋ）」也常常被唸錯。事實上，「獨樂樂」一詞正確注音應是「ㄉㄨˊ ㄩㄝˋ ㄌㄜˋ」；第一個「樂」代表音樂，在此轉作動詞使用（欣賞音樂），第二個「樂」則代表快樂的意思。整句話的意思即為「獨自享受聽音樂的快樂」，同理「眾樂樂」一詞也是相同解釋。
總結來說，雖然在國文教課書上有著正確的答案，但在日常生活中，只要唸的讀音讓對方能聽懂，就能達到語言用來溝通的最主要目的！
資料來源：《國語辭典簡編本》
