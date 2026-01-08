我是廣告 請繼續往下閱讀

證交所今（8）日傍晚公告，四檔熱門記憶體指標包括華邦電、南亞科、晶豪科與力積電，9日起進入處置，除了華邦電處置期將一路延續至1月26日後才解除，其餘三檔都是處置至1月22日。南亞科、晶豪科因為解禁不久後又因短線交易熱遭處置，交易為每20分鐘人工撮合一次；華邦電、力積電則為每5分鐘撮合一次。根據證交所公告，南亞科自2025年12月8日至今累計9個營業日列注意股，近60個營業日收盤價漲幅超過171%，近90個營業日漲幅417%。今日股價上漲0.21%，收在241.5元。華邦電自2025年12月8日至今已累計13個交易日列入注意股，截至1月8日止，近30個營業日起迄兩個營業日收盤價漲幅達102%，近60個營業日漲幅166%，近90個營業日更達453%。今日股價上漲1.88%，收在108.5元。力積電自2025年12月8日至今累計7個營業日列注意股，近90個營業日收盤價漲幅達209%。今日股價上漲0.91%，收在49.65元。晶豪科自2025年12月8日至今累計8個營業日列注意股，近6個營業日累計收盤價漲幅達32%。今日收在平盤146.5元。