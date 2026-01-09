我是廣告 請繼續往下閱讀

比較項目 2025 年以前 (舊制) 2026/1/1 起 (新制) 影響結果 流向監控 紙本聯單為主 電子聯單 ＋ GPS 全程追蹤 違規無所遁形，但合規門檻大增 廢土定義 較為寬鬆 嚴格界定 (夾雜物即視為廢棄物) 處理難度提高，去化管道縮減 處理行情 約 1200 元 / 方 3000 元起跳 / 方 (喊漲達10倍) 營建成本直線飆升 市場現況 正常運作 有錢沒人收、工地爆停工潮 建案延宕，恐衝擊交屋與房價

事件導火線：新制碰上美濃案，執法力道空前嚴格

事件迫使政府鐵腕執法，嚴格管控營建剩餘土方。





營建成本失控：從 1200 元漲到 3000 元甚至更高

甲山林集團董事長祝文宇在愛山林（2540）法說會後受訪直言，土方之亂正嚴重打擊建商。

國土署回應：北北桃有量能，研議開放小型車

專家示警：房價影響恐在農曆年後浮現

591新建案總編輯李忠哲指出，若土方處理費成本長期居高不下，這些多出來的開銷勢必會轉嫁到房價上。

2026 年開春，台灣營建業隨即爆發「」。因政府元旦起強制實施廢土全流向管理新制，導致土方清運大塞車，土方處理費一夜暴漲，全台工地陷入停工潮。建商大老急喊營建成本失控，專家更示警房價影響恐難避免。本篇整理爭議始末與國土署回應，帶您速懂事件核心。2026/1/1 起，土方清運車強制加裝 GPS 並採電子聯單，違規將重罰。處理費從每方 1200 元漲至 3000 元以上，甚至傳出喊漲 10 倍。國土署指北北桃有填海造陸計畫可去化，將研議開放小型車載運。營建成本大增，專家憂心將轉嫁至房價，且可能引發交屋延宕。這場混亂的源頭，來自於政府推動的「」。該政策早在去（2025）年 5 月即已修正、8 月核定，原定於 2026 年 1 月 1 日實施。然而，就在新制上路前的緩衝期，恰逢高雄爆發震驚社會的「美濃大峽谷」盜採濫倒案，這起重大環境犯罪成為了關鍵催化劑。美濃案的爆發，迫使中央與地方政府必須祭出鐵腕手段，導致原本可能還有協商空間的新制，變成了毫無妥協餘地的嚴格執法。依據新規，所有清運車輛必須安裝 GPS 即時追蹤，並全面改用電子聯單，若土石方中夾雜異物更直接視為「廢棄物」。在政策既定與社會輿論雙重壓力下，嚴查重罰導致合法業者縮手、非法業者退場，市場供需瞬間失衡。供需失衡最直接的後果，就是價格的瘋狂飆漲。土方處理費過去的行情約在每立方公尺（每方）1200 元上下，但新制上路後，價格一路狂飆。甲山林集團董事長祝文宇日前在愛山林（2540）法說會會後受訪時便直言，這幾個月光是土方成本就暴增，有些報價甚至喊出漲了 5、6 倍，極端案例下甚至有 10 倍的喊價出現。他無奈表示：「現在就算。」這對大型建案的財務規劃造成巨大衝擊。不只大型建商受害，中南部的小型建商更是苦不堪言，有透天厝建商淚訴，因為土方亂象，，利潤被吃光不說，還得面臨違約風險。營建成本的無預警墊高，已面對建商界的強烈反彈與停工指控，內政部國土署親上火線回應，強調去化管道並非完全堵塞。官方指出，目前北北桃地區主要的土方去處相當明確，包括以及，應足以支應部分需求。針對業者反映運能不足與車輛問題，國土署表示，為了提高運輸效率，交通部正著手研議「開放小型工程車輛載運土方」的可行性，希望能緩解缺車壓力。至於外界質疑 GPS 安裝進度緩慢，國土署澄清，自去年 7 月起便已訂頒規範要求安裝即時追蹤系統，截至目前已，呼籲業者應配合合法申報。這場土方之亂對一般民眾有何影響？591 新建案總編輯李忠哲分析，雖然短期衝擊集中在上游的建商與營造廠，但羊毛出在羊身上，若成本長期居高不下，這些多出來的開銷關於房價影響的時間點，業界普遍認為。多數業者目前處於觀望階段，期待政府釋出的台北港量能與小型車配套能盡快落實。若 2 月農曆年後亂象仍未平息，屆時重新報價的建案，恐怕就會將這波飆漲的營建成本反映在售價中，購屋族需密切留意後續發展。