2026 年開春，台灣營建業隨即爆發「土方之亂」。因政府元旦起強制實施廢土全流向管理新制，導致土方清運大塞車，土方處理費一夜暴漲，全台工地陷入停工潮。建商大老急喊營建成本失控，專家更示警房價影響恐難避免。本篇懶人包整理爭議始末與國土署回應，帶您速懂事件核心。
📍重點摘要
⦁ 新制上路： 2026/1/1 起，土方清運車強制加裝 GPS 並採電子聯單，違規將重罰。
⦁ 成本失控： 處理費從每方 1200 元漲至 3000 元以上，甚至傳出喊漲 10 倍。
⦁ 官方回應： 國土署指北北桃有填海造陸計畫可去化，將研議開放小型車載運。
⦁ 房價隱憂： 營建成本大增，專家憂心將轉嫁至房價，且可能引發交屋延宕。
一表看懂：2026 土方新制上路前後差異
事件導火線：新制碰上美濃案，執法力道空前嚴格
這場混亂的源頭，來自於政府推動的「營建剩餘土石方全流向管理政策」。該政策早在去（2025）年 5 月即已修正、8 月核定，原定於 2026 年 1 月 1 日實施。然而，就在新制上路前的緩衝期，恰逢高雄爆發震驚社會的「美濃大峽谷」盜採濫倒案，這起重大環境犯罪成為了關鍵催化劑。
美濃案的爆發，迫使中央與地方政府必須祭出鐵腕手段，導致原本可能還有協商空間的新制，變成了毫無妥協餘地的嚴格執法。依據新規，所有清運車輛必須安裝 GPS 即時追蹤，並全面改用電子聯單，若土石方中夾雜異物更直接視為「廢棄物」。在政策既定與社會輿論雙重壓力下，嚴查重罰導致合法業者縮手、非法業者退場，市場供需瞬間失衡。
營建成本失控：從 1200 元漲到 3000 元甚至更高
供需失衡最直接的後果，就是價格的瘋狂飆漲。土方處理費過去的行情約在每立方公尺（每方）1200 元上下，但新制上路後，價格一路狂飆。
甲山林集團董事長祝文宇日前在愛山林（2540）法說會會後受訪時便直言，這幾個月光是土方成本就暴增，有些報價甚至喊出漲了 5、6 倍，極端案例下甚至有 10 倍的喊價出現。他無奈表示：「現在就算出到一方 3000 元，也不見得有人願意收。」這對大型建案的財務規劃造成巨大衝擊。
不只大型建商受害，中南部的小型建商更是苦不堪言，有透天厝建商淚訴，因為土方亂象，每棟透天厝的成本直接暴增 200 萬元，利潤被吃光不說，還得面臨違約風險。營建成本的無預警墊高，已成為今年房市的最大黑天鵝。
國土署回應：北北桃有量能，研議開放小型車
面對建商界的強烈反彈與停工指控，內政部國土署親上火線回應，強調去化管道並非完全堵塞。官方指出，目前北北桃地區主要的土方去處相當明確，包括台北港的填海造陸計畫（年收容量約 420 萬方）以及桃園航空城（年收容量約 20 至 70 萬方），應足以支應部分需求。
針對業者反映運能不足與車輛問題，國土署表示，為了提高運輸效率，交通部正著手研議「開放小型工程車輛載運土方」的可行性，希望能緩解缺車壓力。至於外界質疑 GPS 安裝進度緩慢，國土署澄清，自去年 7 月起便已訂頒規範要求安裝即時追蹤系統，截至目前已完成超過 2500 輛車輛的審驗工作，呼籲業者應配合合法申報。
專家示警：房價影響恐在農曆年後浮現
這場土方之亂對一般民眾有何影響？591 新建案總編輯李忠哲分析，雖然短期衝擊集中在上游的建商與營造廠，但羊毛出在羊身上，若成本長期居高不下，這些多出來的開銷勢必會轉嫁到房價上。
關於房價影響的時間點，業界普遍認為農曆年後將是關鍵。多數業者目前處於觀望階段，期待政府釋出的台北港量能與小型車配套能盡快落實。若 2 月農曆年後亂象仍未平息，屆時重新報價的建案，恐怕就會將這波飆漲的營建成本反映在售價中，購屋族需密切留意後續發展。
|比較項目
|2025 年以前 (舊制)
|2026/1/1 起 (新制)
|影響結果
|流向監控
|紙本聯單為主
|電子聯單 ＋ GPS 全程追蹤
|違規無所遁形，但合規門檻大增
|廢土定義
|較為寬鬆
|嚴格界定 (夾雜物即視為廢棄物)
|處理難度提高，去化管道縮減
|處理行情
|約 1200 元 / 方
|3000 元起跳 / 方 (喊漲達10倍)
|營建成本直線飆升
|市場現況
|正常運作
|有錢沒人收、工地爆停工潮
|建案延宕，恐衝擊交屋與房價
