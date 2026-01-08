長興最新揭露去（2025）年11月自結獲利，單月稅後純益1.19億元、EPS 0.1元，年減44%；不過公司先前評估去年第4季三大事業部出貨維持穩定，營收持穩，其中電子材料部門值精密設備出貨旺季，且AI伺服器帶動IC載板需求升溫，動能仍受關注。

長興2025年前11月累計營收369.61億元，年減8.11%，市場估算長興前11月每股純益約1.76元。

除本業外，長興轉投資也迎來進展。公司持股約七成的子公司長廣精機預計16日掛牌，上市前現金增資發行新股8000張並辦理公開承銷，其中對外競價拍賣5760張，7日開標加權平均得標價188.55元；公開申購承銷價則定為每股125元。

長興指出已推出晶圓級液態封裝材料EI-6042，應用於3D IC先進封裝技術，半導體材料目前相關營收占比約0.3%，高階液態封裝材料預計明年進入量產階段，目標在明、後年推升半導體材料營收占比突破5%。

長興近期股價波段漲幅大，8日股價下跌7%，收在51.8元。

