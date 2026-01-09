我是廣告 請繼續往下閱讀

投資人週四普遍拋售大型科技股，國防股成為當天亮點，美股主要指數8日個別發展，互有漲跌。綜合《CNBC》等外媒報導，雖然有消息稱，中國或將允許進口H200晶片，AI龍頭輝達（Nvidia）仍跌逾2%；蘋果公司及臉書母公司Meta，股價分別微挫0.5%及0.4%；甲骨文（Oracle）也受到波及，股價跌約1.65%。美國銀行資產管理公司（U.S. Bank Asset Management）的高級投資策略總監霍沃思（Rob Haworth）認為，科技和AI仍是2026年的重要主題，但該產業能否成為上漲驅動因素，將取決於是否出現更多實際應用的例子、惠及哪些行業。另一方面，因美國總統川普（Donald Trump）計劃大增國防預算至50%，到2027年或達1.5兆美元，刺激軍工股如諾斯羅普格魯曼（Northrop Grumman）股價上漲超過2%，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）股價上漲超過4%，雷神（RTX）股價上漲近1%，Kratos Defense股價更飆漲近14%。8日收盤，道瓊工業指數漲270.03點或0.55%，收49266.11點；標普500指數微漲0.53點或0.0077%，收6921.46點；科技股為主的那斯達克指數跌104.26點或0.44%，收23480.02點；費城半導體指數挫138.77點或1.83%，收7436.10點。