一、從人工生殖法出發：精心設計的政治行程

二、綠白沒有互信，只有交換

三、藍白關係：結構性需求與信任的拉扯

四、綠白走不通，藍白且戰且走

2026年才剛開局，政壇已然風生水起。其中最忙碌、也最耐人尋味的角色，非柯文哲莫屬。短短一週多時間，柯文哲幾乎成了立法院，在各黨團之間穿梭往返的關鍵人物。表面上看，這是他為白營立法政策護航，忙碌奔走拜票行動，但從政治節奏來看，這更像是一齣，精心安排的「重返政壇暖身操」。1月2日，柯文哲陪同民眾黨立委陳昭姿，為推動《人工生殖法》修法，到院展開拜會行程。他先後拜訪了，國民黨與民進黨立院黨團。這趟行程的終點，是與民進黨立法院黨團總召柯建銘的會面。雙方各有所求：柯建銘希望總預算案與軍購案，能獲得民眾黨支持；柯文哲則希望，人工生殖法修法能獲得民進黨支持。於是，「綠白合」的話題開始發酵。還沒等「綠白合」討論降溫，柯文哲又拋出下一個行程。1月9日，他將拜會立法院長韓國瑜。於是畫面變得有趣：前一週談「綠白合」，下一週談「藍白合」。話題輪番上陣，而柯文哲始終站在畫面正中央。這些拜會本身就是政治戲碼。在沒有公職的情況下，柯文哲用「關鍵少數」、「法案協調者」的角色，重新回到台灣政治舞台的中心。並在輿論中塑造出一個，「理性務實、負責協調」的形象——這正是他眼下最需要的政治資本。綠白合作的上限很清楚：可能發生的是個別法案交換；不可能出現的是選舉整合、長期同盟。關鍵在於——雙方根本沒有互信基礎。2014年民進黨禮讓柯文哲當選台北市長，但幾年後柯文哲與民進黨不歡而散，更頻頻砲打民進黨新潮流。這段歷史，民進黨不會忘記。因此，這次的「綠白互動」，與其說是合作，不如說是互相利用：柯文哲需要舞台和政策成果來重塑形象；民進黨需要預算案順利過關。僅此而已，頂多是一場「你幫我過預算，我幫你過法案」的短期交易。相較之下，藍白之間的合作可能性更具結構性。因為2026年九合一選舉即將到來，地方選區協調、避免互相消耗，已經不只是法案問題，而是生存問題。對國民黨而言，若能與民眾黨在關鍵選區達成協調，避免在野分裂，將有助於鞏固地方執政版圖。對民眾黨而言，地方基層組織薄弱，若要在地方選舉中突破，必須尋求與國民黨的合作空間。雙方各有所需。但問題在於：國民黨也對柯文哲缺乏信任。2023年11月15日，藍白雙方在前總統馬英九辦公室，簽署2024總統大選，「侯柯配」五點協議。但沒過幾天，柯文哲就反悔了，協議破局，藍白最終各自參選。這段經歷，國民黨記憶猶新。即使現在黃國昌擔任民眾黨主席，柯文哲仍是民眾黨的精神領袖，和實質影響力中心。如果柯文哲對藍白合翻來覆去，黃國昌能否約束？正是國民黨最大的疑慮。柯文哲到底在做什麼？這些「法案之旅」行程的最大受益者，是柯文哲自己。這讓他重新回到政治舞台中心，在輿論中塑造「理性務實，負責協調」的形象，撿拾政治資本，為下一步布局。柯文哲用一連串行程，把自己重新放回政治舞台正中央。天天有話題和聲量，他都不會空手而回，但哪條路真的走得下去？答案很清楚：綠白根本走不通，藍白還要且戰且走。綠白之間，只是各取所需的短期交易，不可能發展成合作關係。藍白之間，雖有結構性需求，但雙方都曾受過傷——國民黨不會忘記「5點協議」被推翻，民眾黨也擔心被利用。能否找到互信和默契，需要時間慢慢磨合。柯文哲正在藍綠之間來回運作，撿拾政治資本，重塑個人形象。透過一場又一場的拜會與議題操作，他讓自己重新成為政壇不可忽視的角色。而在這些政治布局，能否轉化為實質成果，最後要靠民意和選舉結果來印證。●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com