竹聯幫和堂大哥「豆漿」林秉豐，於2021年時曾犯下一起走私毒品案，走私「雙獅地球牌」海洛因磚1172塊，黑市價值高達50億元，成為台灣史上最大宗的毒品走私案。而林秉豐再犯案後逃往中國4年，去（2025年）因罹患腦癌末期返台投案，並保外就醫於榮總接受治療。怎料，昨（8日）林秉豐卻傳出病逝消息。而隨著其病逝消息傳出，其生前的事蹟也一一被挖出。據了解，林秉豐2021年曾犯下一起台灣史上最大宗的毒品走私案，利用木材夾層毒品的方式，一共非法運輸一共1172塊海洛因磚來台，總重量達439.5公斤，黑市價值高達50億。犯案後，林秉豐在女伴的協助下逃至中國廣東，一逃便長達4年。經新北地檢署發布通緝後，去（2025年）6月因罹患腦癌末期返台投案並保外就醫治療，辯稱自己並非主嫌。據《三立新聞網》報導，林秉豐昨（8日）於榮總病逝，享年57歲。而林秉豐縱橫雙北地區，其生前前科累累，2009年時更曾因催討賭債恐嚇過知名藝人江蕙、楊烈等人。而江蕙當時曾向粉絲透露，其大姊疑似積欠賭債高達2千多萬元，討債集團便在唱片公司及車窗上放便條紙，要求其「花錢消災」，但江蕙認為自己並未欠債，越想越不對才決定將此事公開。經警方調查後，發現討債集團以林秉豐為首，且該集團涉及暴力討債，包括強行擄人、潑漆或持槍等；另其也曾至電視台賭楊烈討30賭債，而這條債務已於當年解決。