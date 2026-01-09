我是廣告 請繼續往下閱讀

NPB日本職棒埼玉西武獅今（9）日在台舉辦林安可加盟記者會，根據日前消息，將披上背號73號球衣，與球團簽下2+1年合約，若加上轉隊費，總值有望上看400萬美元（約合新台幣1.2億），西武獅球團2高層，包含球團代表取締役社長奧村剛、資深顧問潮崎哲也都將出席，統一獅方面包含董事長凃忠正、領隊蘇泰安與總教練林岳平也將實際到場。現年28歲的林安可，是中職近代最具代表性的本土重砲，本季出賽90場就繳出3成18打擊率、23轟與73分打點成績單，季後申請旅外資格，由與統一獅關係密切的西武獅獲得合約議約權，雙方簽下2+1年合約，年薪100萬美元，若加上西武獅付給統一獅的轉隊費，合約總額將上看400萬美元。林安可為今年西武獅休賽季重要補強之一，球團展現高度重視，今日舉辦的加盟記者會上，包含球團代表取締役社長奧村剛，以及一代名投、球團資深顧問潮崎哲也，都將親自出席，統一獅方面，則有包含董事長凃忠正、領隊蘇泰安與總教練林岳平等人。今日加盟記者會告一段落後，統一獅還會在11日在台南球場，為林安可舉辦「ライオンズの絆ITO! 林安可感謝球迷見面會」，這將是林安可旅日前最後一場球迷性質公開活動，開放球迷朋友購票入場，踏上台南棒球場草皮區，祝福林安可旅日生涯一切順利。