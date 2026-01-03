我是廣告 請繼續往下閱讀

即將展開旅日生涯的「台灣重砲」林安可，今（3）日傳出人生重大喜訊。根據台鋼雄鷹投手賴智垣在社群平台曝光的側拍畫面中可見，林安可正式向交往多年的女友求婚成功。影片中，林安可哽咽下跪，並說道：「請妳嫁給我好嗎？」，女方點頭答應後兩人便相擁慶祝，這則喜訊立刻在棒球圈與球迷之間掀起熱烈討論。林安可於2025年球季結束後，正式行使旅外自由球員資格，並確定轉戰日本職棒，加盟埼玉西武獅，展開個人生涯全新篇章。正值準備踏上旅日之路的重要階段，卻先傳出感情修成正果的喜訊，也讓不少球迷直呼他在新年之初迎來「事業、人生雙重里程碑」。根據日媒先前披露，林安可與西武獅簽下「2+1年」合約，首年年薪即突破1億日圓，若加計激勵獎金，合約總額最高可達6億日圓。他未來將身披西武獅73號球衣，球團對其加盟高度重視，並預計於1月9日在台北舉行正式加盟記者會，屆時西武球團高層、統一獅球團代表皆將到場，林安可本人也將親自出席，完成旅日生涯的重要儀式。此外，統一獅球團也規劃於1月11日在台南棒球場舉辦球迷見面會，讓林安可在出發日本前，向一路支持他的球迷正式道別。從告別中職舞台、踏上日職新戰場，到在人生大事上邁出關鍵一步，林安可的2026年無疑充滿轉折與意義。此次求婚畫面曝光後，也引發大量球迷留言祝賀。從影片中可見，現場播放著經典影集《暮光之城》的配樂，林安可在深情告白後單膝下跪，向女友遞上戒指，女方點頭答應後，兩人相擁而泣，現場響起歡呼聲，氣氛感人。許多球迷紛紛表示被畫面打動，恭喜他在旅日前完成重要人生大事。