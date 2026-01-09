我是廣告 請繼續往下閱讀

這次的抗議活動有何不同？

伊朗示威活動遍地開花，8日伊朗民眾再度走上街頭，高喊反對神權政府，部分抗議者似乎響應了流亡王儲巴列維（Reza Pahlavi）的號召而上街，其中1句遊行者高喊的口號是：「這是最後一戰，巴列維必將回歸」。有專家和當地民眾都表示，這場示威從最初缺乏領導及協調，到後來市集和大學校園的組織性抗爭，性質早已超過對經濟現狀的不滿。綜合《CNN》、《BBC》報導，1位不願透露姓名的30歲德黑蘭居民坦言，這次情況不同，現在人們真的什麼都買不起了，物價幾乎每小時都在上漲，最終會怎樣誰也不知道，每個人都很擔憂。伊朗記者兼政治活動家阿琳娜賈德（Masih Alinejad）也告訴《CNN》，這波抗議活動已經超越了經濟問題，也與以往有所不同：「很明顯，他們的意思是這個政權已經無法改革，所以想要結束伊斯蘭共和國....我甚至能聞到自由的氣息，當人們走上街頭，他們露出真容，說自己無所畏懼，因為沒有什麼可失去的。」另1位匿名的伊朗民眾也向《BBC》透露，「絕望」是推動這波示威的根源，形容人民生活陷入兩難，她感覺自己活像懸在半空中，既沒有翅膀可以飛翔，也沒有希望能在伊朗實現人生目標，當地的生活已經變得令她難以忍受，神權機構偷走她們的夢想，人民能做的就是站出來，讓當權者知道他們仍然有聲音可以吶喊，有拳頭可以揮舞。《CNN》指出，這次抗議活動主要由巴札里人（bazaaris, 意指傳統市場的工商階層）發起，他們在伊朗歷史上是一股強大的變革力量，與什葉派神職人員有長期的聯盟關係，扮演重要的「造王者」角色，正是因為有他們的支持，促成了1979年伊斯蘭革命的成功，當時的巴列維政權垮台，伊朗君主制結束。儘管現任伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）將自己定位為工人階級的捍衛者，承諾緩解經濟困境，並指責美國對伊朗實施制裁，但是政府部門的腐敗、資金管理不善、領導層停滯不前等問題，已使德黑蘭處於崩潰邊緣。在裴澤斯基安當選並上任1年多之後，他誓言要保護的工人階級，以及構成伊朗脊樑的中產階級，卻依舊在苦苦掙扎。紐約大學（New York University）中東和伊斯蘭研究副教授凱沙瓦爾齊安（Arang Keshavarzian）分析，伊朗的政治領導層，手中都沒有能讓國家擺脫危機的藍圖，唯一剩下的手段就是脅迫和武力。然而過去10多年，人們試過用各種方法來表達自己的意見，很大一部分民眾已經對政權失去信任，不再相信政權有能力、有意願傾聽他們的聲音。原文連結：