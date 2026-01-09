我是廣告 請繼續往下閱讀

▲祖雄（中）日前與烏克蘭籍妻子佳娜（右）上節目坦言，小姨子歐莉雅（左）來台長住近2年，生活費全包卻難求幫忙，最終引爆姊妹衝突甚至動手。（圖／翻攝自歐莉雅IG@oliya_meimei_）

最萌異國CP變家暴疑雲 從熱戀到全面決裂

▲祖雄過去曾與俄羅斯籍安妮（如圖）交往，當時甚至傳出動手打安妮，不過祖雄強調2人只是在拉扯。（圖／翻攝自臉書安妮Annie）

炮友變老婆的高調戀情 甜蜜背後爭議纏身

▲祖雄（左）與烏克蘭籍佳娜（右）上節目公開坦言2人從「炮友」變夫妻，引發外界熱烈討論。（圖／翻攝自臉書@Hero Tai 祖雄）

祖雄金髮碧眼偏好明確 戀愛總伴隨高度話題

▲祖雄（右）與佳娜（左）多次上節目暢談家庭矛盾（圖／翻攝自祖雄IG@herotai_official）

外型高挑、五官立體、肌肉線條明顯的馬來西亞男星祖雄（Hero），長年被台灣網友封為「同志天菜」，不只戲劇與節目曝光穩定，感情世界同樣話題不斷，特別的是祖雄過去公開的緋聞對象幾乎都是「金髮、碧眼、外國臉孔」，從俄羅斯前女友安妮，到近年與烏克蘭美女佳娜從「炮友」到最終修成正果，也讓他的戀愛偏好成為粉絲津津樂道的焦點，《NOWNEWS今日新聞》一次盤點祖雄2段最具代表性的「金髮碧眼」感情關係。祖雄當年與俄羅斯籍主持人安妮相識於節目合作，2人一拍即合很快交往，當年被媒體封為「最萌異國CP」，外型登對、互動甜蜜，也讓祖雄從同志圈人氣男神成功跨進主流女性粉絲市場，交往初期2人頻繁同框、社群放閃，戀情一度被視為演藝圈少見的穩定跨國情侶代表。然而戀情僅維持約5個月便急轉直下，2015年安妮突然在臉書發文宣布分手，並指控祖雄對她施暴，引爆輿論風暴。祖雄第一時間否認家暴，解釋僅是爭執中拉扯手臂造成瘀青，強調自己家庭教育不允許動手，但安妮態度堅決，公開表示「絕對不會復合」。事件讓雙方形象皆受衝擊，也導致工作與代言明顯降溫。更戲劇化的是，祖雄、安妮分手約8個月後，2人一度低調復合並同居，但隨後又因公司冷凍、工作壓力與感情裂痕再次分開，最終於2017年澈底結束關係。安妮之後逐漸淡出演藝圈，轉往藝術教育與弱勢兒童關懷領域發展，也宣布將離開台灣往海外發展；祖雄則將重心轉回演藝工作，2人再無交集，卻仍時不時被外界拿來對照與討論。結束與安妮的轟動戀情後，祖雄多年感情生活相對低調，直到近年與烏克蘭美女佳娜公開交往才再次掀起話題，2人毫不避諱在節目上坦承「從炮友開始」，甚至分享第一次約會時佳娜主動把腿放到祖雄腿上，直呼：「他很帥，我沒辦法（拒絕）！」尺度與坦率程度讓觀眾印象深刻，祖雄也笑說因為過去感情太快進入又快速結束，這次刻意先以輕鬆關係相處，再確認彼此是否適合。然而戀情曝光後，隨即爆出佳娜與前男友尚未完全分手便與祖雄交往，甚至仍有金錢往來，當時週刊爆料佳娜與林姓前男友交往3年多，同居於台北帝寶豪宅，對方不僅提供生活費，甚至在烏俄戰爭期間資助她家人機票費，直到佳娜被拍到與祖雄出入摩鐵，才導致前男友要求她搬離住所，三角關係正式浮上檯面，引發網友質疑感情界線與金錢倫理。爭議未止，佳娜也曾在頻道公開點名安妮「沒禮貌」，直言在工作場合感受到不尊重，甚至批評對方：「35歲還學不會怎麼跟別人溝通！」讓祖雄前後2段戀情再度被拉到同一戰場比較，儘管外界質疑聲浪不斷，祖雄與佳娜仍持續高調放閃，甚至如今已經結婚育有2子女，而經紀公司也表示給予祝福，感情發展已正式進入人生下一階段。回顧祖雄2段最具代表性的感情史，從俄羅斯的安妮到烏克蘭的佳娜，都明顯符合他「金髮、碧眼、異國臉孔」的審美偏好，也讓他的戀情天然具備高度關注度，但相對他的每段關係幾乎都伴隨激烈爭議，從家暴疑雲、復合翻車，再到炮友關係、三角糾紛與金錢爆料，祖雄的感情世界往往被輿論層層放大。對祖雄而言，感情似乎從來不僅僅只是私人生活，而是與形象、工作、聲量高度綁定的公共議題，如今他與佳娜穩定發展、邁向婚姻，2人卻時常上節目分享家庭生活矛盾，未來2人能夠走多遠，是不少觀眾與粉絲關注的焦點之一。