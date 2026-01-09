我是廣告 請繼續往下閱讀

雙北房仲圈再爆個資外洩風暴。雙北地區知名房仲林聿暐涉嫌勾結社區保全人員，非法蒐集並販售大量民眾個人資料牟利。檢調昨（8）日發動搜索行動，約談林男及相關人員共3人到案說明，台北地檢署漏夜偵訊後，因林男對個資來源及買家身分交代不清，且有刪除檔案等行為，檢方認定有串證、滅證之虞，今晨當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見。另名涉案房貸仲介鄭仲廷、林士明，則各以5萬元交保。調查顯示，40多歲、已婚的林聿暐曾任職大型房仲體系，早年即與溫姓前房仲合作，由溫男撰寫一套名為「People」的查詢系統，業界俗稱「小白機」。該系統整合姓名、生日、電話、身分證字號、戶籍地址及不動產所有權等資料，被用來快速鎖定潛在交易對象，成為部分房仲私下使用的非法工具。檢調清查發現，該系統所涵蓋的資料量驚人，房產相關個資多達約1億7千萬筆，甚至包含歷任總統陳水扁、馬英九與蔡英文等人的個人資訊。林、溫二人以每台1萬至5萬元不等價格販售該系統，累積不法所得數百萬元；林男過去也曾因違反個資法遭判刑4個月。此外，調查局掌握，林聿暐自2023年起，進一步將觸角延伸至多處大型社區，涉嫌與保全人員合作取得住戶資料。有時以每次5000元「包裹式」購買整批個資，甚至有保全人員因積欠款項，直接以交付個資方式抵債。林男取得資料後，再透過同業介紹轉售他人，並支付介紹費作為佣金。檢調8日搜索林男相關處所，扣得多項電磁紀錄與手機內容，赫見雲端硬碟內存放近2億筆個資，且手機內留有將戶政資料轉傳買家的對話截圖，其中不少資料集中於新北市三重、蘆洲地區。面對訊問，林男對資料流向與實際用途多以「忘記了」、「不清楚」回應。過去曾有房仲業者私下透露，相較傳統透過拜訪管理員、取得屋主聯絡方式的方式，「小白機」能大幅提升開發效率，也因此成為部分從業人員鋌而走險的工具。