台北市刑警大隊一名曾姓偵查佐3日晚間於值班台執勤，期間一名海巡署女隊員購買晚餐至刑大內，雙方共進晚餐並談話。怎料，這一幕卻引來坐在一樓「便民服務區」沙發上的一名44歲林姓男子不滿，持手機衝值班台拍攝兩人用餐的畫面，曾員見狀後制止，雙方爆發衝突，林男甚至怒嗆：「你不是警察！」等語，直到派出所員警到場後才離開現場。據了解，這名44歲的林姓男子疑似有「仇警」情結，先前於中山、萬華等分局有鬧事情形，3日晚間不明原因走進位於大同區涼州街的刑警大隊。從畫面中可見，林男本來坐在一樓的沙發區，眼見值班台上有員警與一名女子用餐，上前持手機錄影卻遭到制止，林男對其怒嗆：「你不是警察！」雙方因而爆發口角衝突。直到派出所員警到場了解狀況，並依規定抄錄林男的資料後，林男才甘願離開。對此，北市刑大表示，經查該影片拍攝日期為3日晚間，當日它單位偵查人員因案件偵辦至本大隊洽公，適逢用餐時段，故攜帶餐點至本大隊。對於本案員警於執勤警覺暨駐地安全維護意識顯有不足，本大隊刻予檢討在案，亦將持續強化內部管理要求及相關案例教育訓練。