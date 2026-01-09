我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃男2024年9月就曾因毒駕精神恍惚，逆向衝撞一輛小貨車。（圖／翻攝畫面）

位於新北市淡水區淡江大學校門口前6日發生一起自摔車禍，一名32歲的黃姓男子疑似因施用毒品後上路，失控連人帶車摔倒在地。警方到場後，發現黃男神智不清無法應答，且口鼻明顯留有白色粉末。更誇張的是，這並非黃男的一次毒駕上路，早在2024年時黃男就曾因毒駕和一輛小貨車發生擦撞，如今竟又因毒駕車禍被逮。據了解，這名32歲的黃姓男子6日騎機車行經新北市淡水區淡江大學校門口時，不明原因失控自摔，連人帶車栽倒在地。警方獲報後抵達現場，發現黃男的口鼻明顯留有白色粉末；另面對員警詢問事發經過，神志不清、無法對答。經實施毒品唾液快篩後，結果顯示對安非他命及K他命均呈現陽性反應，全案依涉嫌公共危險罪及違反毒品危害防制條例，移送士林地檢署偵辦。事實上，黃男於2024年9月就曾在水源街一段某國小前，因吸食毒品後騎車精神恍惚，逆向衝撞一輛小貨車。由於撞擊力道大，造成雙方車頭嚴重毀損，另黃男臉部受有挫傷。而黃男在送醫過程中，因傷口疼痛不斷痛苦呻吟，並不斷向救護人員哀嚎懺悔：「我有用毒品！」事隔1年多再度傳出毒駕，可見黃男惡性不改。警方依規定製單扣車，並採集尿液檢體送驗及製作觀察紀錄表。對此，淡水分局表示，本分局於114年9月至12月期間，共查獲94件毒駕，「毒駕」如同行動炸彈，嚴重威脅用路人生命安全。針對此類惡性累犯，警方將採取零容忍態度，持續加強校園周邊及重點路段的巡邏攔檢，全力杜絕悲劇發生，守護市民與學子的安全。