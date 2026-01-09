為強化少年偏差行為之預防與輔導，促進少年健全身心發展，高雄市少年輔導委員會持續深化與警察局少年警察隊之跨體系合作，透過明確分工與專業協調，建構更周延之少年支持網絡，陪伴少年穩健成長。少年隊陳仁正隊長(兼少輔會執行秘書)強調，未來將整合更多跨網絡資源，為少年打造安全、支持且具成長機會的友善環境，共同守護少年健全成長。
少輔會指出，少年行為樣態及家庭背景複雜，輔導歷程中需同時兼顧關懷支持與行為界線，爰與少年隊建立「警輔分工、角色互補」之合作模式。實務運作上，由少輔會輔導員以陪伴、關懷及專業輔導為主軸，與少年建立信任關係並釐清問題脈絡；少年隊則於適當時機提供法治觀念說明與行為後果提醒，讓少年在被理解的同時，也清楚認知行為界線。
為避免影響輔導關係及少年對輔導角色產生混淆，少輔會亦會與少年隊於事前充分溝通，技巧性安排介入時機與方式，避免讓少年產生防衛或抗拒情緒。透過清楚區隔角色定位與分工呈現，使少年能在安全、被尊重的氛圍中接受輔導，同時逐步學習對自身行為負責。
此外，少年隊於日常業務辦理(包括24小時少年關懷諮詢專線07-3954648)及接觸少年過程中，展現高度專業敏感度，能即時辨識少年背後之家庭、情緒或行為風險因素，並於尊重少年(家長)意願與保護隱私之前提下，主動轉介至少輔會，由其接續提供更完整之支持與輔導服務，形成即時銜接、不中斷的服務網絡，以提升輔導成效。114年少輔會服務的300多名少年中，少年隊及少輔會聯手服務對象近70名。
在預防面向上，少年隊亦積極走入少輔會各項活動，針對毒品(含電子煙品)、詐騙陷阱、網路安全、霸凌等少年常見風險及法律責任，114年於18場少輔會活動過程中安排預防宣導與經驗分享，協助少年提升自我保護與守法意識。
在實務支持方面，少年隊並負責志工之管理，偕同少輔會培育具備少年輔導敏感度及基本法治概念之穩定志工人力共42名，協助少輔會推動各項方案與活動執行，補充第一線輔導量能。
少年隊陳仁正隊長(兼少輔會執行秘書)強調，少年輔導工作需仰賴跨體系長期合作，未來將持續與少年隊在尊重專業分工、維護輔導信任關係的基礎上，深化轉介機制與合作模式，整合更多跨網絡資源，為少年打造安全、支持且具成長機會的友善環境，共同守護少年健全成長。
我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，少年隊於日常業務辦理(包括24小時少年關懷諮詢專線07-3954648)及接觸少年過程中，展現高度專業敏感度，能即時辨識少年背後之家庭、情緒或行為風險因素，並於尊重少年(家長)意願與保護隱私之前提下，主動轉介至少輔會，由其接續提供更完整之支持與輔導服務，形成即時銜接、不中斷的服務網絡，以提升輔導成效。114年少輔會服務的300多名少年中，少年隊及少輔會聯手服務對象近70名。
在預防面向上，少年隊亦積極走入少輔會各項活動，針對毒品(含電子煙品)、詐騙陷阱、網路安全、霸凌等少年常見風險及法律責任，114年於18場少輔會活動過程中安排預防宣導與經驗分享，協助少年提升自我保護與守法意識。
在實務支持方面，少年隊並負責志工之管理，偕同少輔會培育具備少年輔導敏感度及基本法治概念之穩定志工人力共42名，協助少輔會推動各項方案與活動執行，補充第一線輔導量能。
少年隊陳仁正隊長(兼少輔會執行秘書)強調，少年輔導工作需仰賴跨體系長期合作，未來將持續與少年隊在尊重專業分工、維護輔導信任關係的基礎上，深化轉介機制與合作模式，整合更多跨網絡資源，為少年打造安全、支持且具成長機會的友善環境，共同守護少年健全成長。