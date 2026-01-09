我是廣告 請繼續往下閱讀

中國火鍋品牌「海底撈」先前才遭青少年往鍋內小便，引發熱議，近日又傳出有家長在用餐時幫小孩換尿布，2歲幼童竟將「原味尿布」丟進鍋中，離譜畫面又引發網友熱議。綜合中媒報導及微博消息，近日網路上瘋傳一段家長拍攝的影片，畫面中有家長在中國知名連鎖火鍋「海底撈」用餐時，在座位區幫2歲幼童更換尿布，但幼童趁家長不注意時，將手中的原味紙尿布直接丟入桌上的火鍋內。發布影片的博主還稱，只是想紀錄爸爸幫孩子換尿布的「親子溫馨瞬間」，沒想到卻錄下這一幕。但噁心畫面馬上就引發網路熱議，海底撈也證實，該起事件發生在2025年12月31日的江蘇徐州雲龍萬達廣場店，一桌顧客中的兩歲兒童將尿布扔至該桌用餐鍋具內，門店及時對鍋具進行廢棄處理並報警，屬地警方已依法對當日在場監護人作出相應處理。不少網友直言，「世界上怎麼會有這樣的人？我不理解」、「看角度還是他們自己拍的視頻！耀祖麼？這麼驕傲？！」「這家長難道不知道才有個人賠了200+萬嗎？」「我是挺不理解這些沙x的，非得給人發網上來，是覺得不會有人看到咋的？」「沒想到是家長直接把視頻傳網上了，這樣的話支持海底撈報警」。去年年初才有兩名17歲的男生在海底撈用餐時，為追求社群流量與刺激，往火鍋內小便還拍攝影片上傳，噁心畫面也迅速衝上微博熱搜。對此，海底撈官方立即撤換涉事門店的所有餐具，並聘請專業團隊對全店進行深度清洗與消毒。並堅持對涉案者及其監護人提起民事訴訟，要求補償營業損失。最終法院裁定，兩名未成年人及其監護人須公開道歉，並判賠經濟損失超過人民幣220萬元（約新台幣994萬元）。