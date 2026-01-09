我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文上任後，積極表達訪中國意願，傳出停辦許久的國共論壇即將重新恢復舉行。對此，被中國制裁的日本維新會參議員石平今（9）日表示，歷史上國共兩次合作，當時的國民黨都受騙，呼籲台灣的政黨應該吸取教訓，別輕易相信共產黨；民進黨立委王定宇則呼籲，國民黨別把阻擋台灣的預算、國防預算，當成「伴手禮」，傷害台灣國家利益。石平上午率團赴立法院拜會立法院外交及國防委員會的綠委，包含王定宇、黃捷、沈伯洋、羅美玲、李坤城、張雅琳、陳俊宇等人與會。媒體詢問，傳出國民黨副主席蕭旭岑將率團出席國共會談一事，石平說，他是日本的參議員，對台灣國內的政治，不好多發表意見，但他從小生長在中國，一直研究中國共產黨，因此對該政權有一定認識。他認為，即便要跟中共對話，也得要底氣、實力，這樣對話才有意義，但對中國共產黨來說，是否對話並不重要，無非是想透過對話，瓦解對方、欺騙對方。石平指出，從歷史上來看，兩次國共合作的結果，上當受騙的是當時的國民黨，最後失去中國，他希望台灣所有的政黨，都要吸取這個慘痛的歷史教訓，不要輕易相信共產黨，也不要相信和共產黨對話，能產生什麼積極的結果。石平建議，即便要對話，也得充分增強其國防力量，有了底氣、力量，也許可以對話，若相信對話能產生什麼好的結果，是對中國共產黨一個幻想，或者是認識不足。王定宇提到，民進黨從未反對和平的對話，阻撓對話的是中共政權，若對話建立在國家沒了、主權沒了、人民的保障沒了，那不叫對話，那叫勸降。王定宇表示，鄭麗文要去安排「鄭習會」，那是她心之所向的地方，但希望她別用阻擋台灣的預算、國防預算，當成「伴手禮」，因為傷害的不只是個別政黨，傷害是國家的利益。