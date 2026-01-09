有網友網購「大正百保能」竟然買到假貨！前台大感染科醫師、日本旅遊專家林氏璧提到，有讀者向他表示，找代購購入後，但發現包裝、味道都和之前的不同，經查才發現，日本大正製藥確實曾經發聲明，證實台灣海關攔截到了仿冒的「大正百保能金裝A」，官方一次拆解真假藥的辨識方法。
林氏璧提到，有民眾在網路上找代購購買了大正百保能藥粉，收到後發現包裝與過去購買的明顯不同。該讀者表示，「藥粉包裝明顯比較厚，顏色有比較金，藥粉呈現棕黃色，不像之前爲較淺黃色」，且吃起來竟然有「中藥的味道」，與之前的味道大相徑庭。經查證，日本大正製藥總社已發布聲明，並由台灣大正製藥轉發，證實台灣海關確實查獲「大正百保能金裝A」偽造品。官方強調，雖然目前尚未證實偽造品已在台灣境內實體販售，但不排除已在市場流通，若透過非官方授權管道購買，公司將無法提供鑑定或賠償協助。
目前已知辨別真假「大正百保能」的方式
1. 外盒底部： 仿冒品的字體與正品不同，右方「添加物」的換行位置也與正品不符。
2. 外盒側面： 條碼數字的排版與正品有明顯差異。
3. 內附說明書： 仿冒品沒有印上版本編號。
4. 內袋觸感： 正品的製造編號與保存期限採「鋼印」方式，摸起來有凹凸感；仿冒品則是直接印刷上去，無凹凸觸感。
林氏璧：日版含台灣管制藥品成分
林氏璧強調，藥品並非一般商品，建議大家不要透過網路平台購買來路不明的藥品，如有用藥需求，應就醫或至藥局購買使用具有我國藥品許可證之藥品；同時不要將個人自用藥品於網路販售，以免違反藥事法規定。此外，在台灣網購大正百保能，除了可能買到「成分不明」的假藥外，還可能面臨法律風險，因台灣和日本的成分不同，日本版含有在台灣屬於管制藥品成分（鴉片類）的二氫可待因。
建議民眾還是尋找台灣合法藥局購買台灣官方授權引進的「大正百保能」。雖然成分與日本版略有調整，但安全性有保障。親自赴日購買： 若一定要日本境內版，建議趁旅遊時在藥妝店購買，並遵守海關規定的自用藥品限量。非處方藥每種最多12瓶/盒，合計不超過36瓶/盒。但大正百保能這類藥物近年在日本因為可能導致藥物濫用之故，許多藥妝店會規定一人僅能購入一盒。
資料來源：日本旅遊專家林氏璧、日本大正製藥、台灣大正製藥
