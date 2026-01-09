我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台南一名無業男偷走五萬多香油錢後，還不忘記雙手合十拜拜感謝神明，最終仍遭警方逮補，錢也全數找回。（圖／警方提供）

台南市北區武勝宮日前發生一起令人啼笑皆非的竊案！一名40歲的郭姓男子因無業缺錢花用，竟將歪腦筋動到神明頭上，他先是假裝成虔誠信徒向神明參拜，隨即趁著四下無人之際，搜刮走錢箱裡存放的五萬多元香油錢，荒謬的是，郭男在得手準備逃離前，竟再次轉身雙手合十致意，彷彿在感謝神明「抖內」，然而，他這番「先拜、後偷、再拜」的荒唐舉動，早已被廟方監視系統鎖定，並第一時間觸動警報。廟方人員察覺異狀後火速報警，警方隨後在廟宇不遠處成功攔截郭男，當場以現行犯身分將其逮捕，並全數追回被盜的贓款，全案依法究辦。事發在8日上午9時，一名年約40歲的郭姓男子因長期失業、缺錢花用，竟將壞主意打到了神明身上，當天上午他隻身潛入武勝宮後，先是假裝成虔誠信徒，點燃清香向神明參拜以掩人耳目，然而一雙眼睛始終盯著角落的香油錢箱，接著郭男趁四下無人之際，大膽走近錢箱，隨後將香油錢一掃而空，撈走5萬3千多元現金。令人啼笑皆非的是，郭男得手香油錢後離去前，竟然還神情淡定地對著神明雙手合十拜拜，不知道是在跟神明說「抱歉」還是「謝謝祢」，然而，他這番「先拜、後偷、再拜」的荒唐舉動，早已全數被廟方的監視系統鎖定，第一時間觸動警報，劉姓宮主察覺異狀後火速報警。警方獲報後迅速展開調查，分析郭男是徒步前來，研判其逃逸範圍有限，果然在距離武勝宮僅150公尺處發現其蹤跡，當場將郭男以現行犯逮捕，並幸運找回尚未花掉的全部贓款，全案訊後依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。