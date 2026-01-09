我是廣告 請繼續往下閱讀

網紅「館長」陳之漢，去年（2025年）10月，因在 YouTube 直播中多次公開發表「斬首賴清德」、「把賴清德的狗頭斬下來」，並說出「兩岸一家親、我們都是中國人」等涉及「武統」、「斬首」等言論，隨即被檢警傳喚訊問，並諭知15萬元交保，新北地檢署今天偵查終結，依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴館長。起訴書指出，陳之漢於2025年10月5日晚間9點左右，在住處開啟YouTube頻道「館長惡名昭彰」，以「周日國民黨選黨主席，兩岸辯論會開天窗，我早說了不是嗎？台灣政治我也搞了 12 年」的雕題公開直播。檢方表示，陳之漢明知直播內容會有大量支持者與反對者觀看，且其言論將會直接或間接傳達到全國民眾與總統耳中，卻仍在直播中先表示「不需擔心選舉，因為兩岸將會武力統一」，並發表「一個不留、精準打擊、斬首、我等你們、兩岸一家親、我挺你」等暗示支持武力犯台的言論。接著，他更刻意將近日新聞中「中共演練對台斬首行動」的報導內容，延伸為要「砍下總統賴清德的首級」，並多次強調自己日夜都在期待此事。檢方指出，陳之漢透過這些具體的惡意言論向社會大眾及總統傳達威脅，導致公眾安全受到危害，並恐嚇總統的生命安全。此案隨後經多名觀眾向警方報案，才揭發上述情節。檢方說明，陳之漢於直播中發表的這些言論，是惡意將新聞報導中的軍事術語「斬首行動」，延伸解釋為砍下總統賴清德頭顱的具體犯罪行為。顯然已經超出了大眾對「中共武統計畫」或「斬首行動」等政治軍事議題的討論範圍，此外館長更明確說出「把賴清德的狗頭斬下來」等語，早已超過社會大眾所能容忍的合理限度，因此難以主張其受到言論自由的保障。檢方補充，考量陳之漢在直播中多次表達「要把民進黨關進看守所」、「與民進黨有仇恨」以及「要斬首那些狗」等言論，已清楚展現其政治立場。檢方還說，陳之漢身為知名網紅，深知自己的發言具有強大的傳播力與影響力，這些言論顯然足以讓一般大眾感到恐懼，這種恐嚇效果並不會因為對象是總統而有所不同。檢方指出，陳之漢的言論已導致多名民眾正式檢舉，卷宗內存有十份檢舉信可供查證，足以證明這已構成恐嚇公眾安全罪，因此不再屬於言論自由的保護範疇，而是觸犯了刑事法律的犯罪行為。