▲《浪姐7》超大咖名單疑曝光，張曼玉傳出已確定機票。（圖／微博@福星李來財、@夏晝眠眠）

61歲國際影后張曼玉2004年開始漸漸淡出影壇，專注在公益及個人生活上，去年她開起小紅書，跟粉絲分享日常，讓大家見識到影后私下不同的面貌。不料近日張曼玉傳出將復出，被瘋傳即將加入陸綜《乘風2026》（又稱浪姐7），還爆出製作組以不淘汰等特權力邀她，以及張曼玉本人「機票已出」等傳聞。但對此，電視台芒果TV工作人員則以5字回應表示「不知道此事」。微博近期瘋傳《乘風2026》名單，被稱為「浪姐史上最大咖」，其中香港姐姐名單不只有張曼玉，還有萬綺雯、鄭欣宜、王祖賢、石榴姐、楊恭如都在內。有網友爆料，《乘風2026》為了邀請張曼玉籌備了半年，還多次飛到香港與她當面溝通。由於張曼玉熱愛搖滾樂，節目組還承諾為她量身打造舞台，放寬對她的錄製條款，開出不淘汰制度等條件。對此，陸媒《揚子晚報》詢問芒果TV工作人員後，對方表示「不知道此事」。而目前張曼玉方則尚未回應，但傳出她的機票已確定。而張曼玉要登上《乘風2026》消息火速在全網瘋傳，還傳出她的首個舞台是要唱〈甜蜜蜜〉，讓許多粉絲都表示非常期待。但傳出的主辦方為張曼玉量身訂做的條款，則讓部分網友認為不公平「破壞了制度跟規矩」，不過另一派則認為若真的能請到張曼玉就很值得。據悉，張曼玉非常愛唱歌，還在2014年登上草莓音樂節，唱到走音還被全網嘲笑，但她真誠表示：「我演了20年的戲，還被說是花瓶，所以唱歌也請給我20次機會吧」，還自爆在網路上搜尋唱歌不走音的方法。除此之外，由於當天風很大，她在唱了2首，就被主辦因安全考量取消之後的演出，但她不盡興，還喊了一句「我不想停」，但依然被迫中斷。張曼玉1964年出生於香港，她早年以商業片累積人氣，90年代轉向藝術電影，與王家衛、陳可辛等名導合作，代表作包括《阿飛正傳》、《阮玲玉》、《甜蜜蜜》、《花樣年華》等，曾奪得金馬獎、金像獎及坎城影展最佳女主角等多項殊榮。2004年主演《錯的多美麗》後，逐漸淡出演藝圈，專注於音樂、藝術及時尚活動，過著低調自在的生活。雖張曼玉已息影多年，但她的優雅氣質與經典角色依舊深植人心，被譽為華語影壇不朽的女神之一。