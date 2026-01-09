我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王男供稱用3000元向友人購買依託咪酯供自己吸食，全案移送士林地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）

又是喪屍煙彈！一名49歲的王姓男子日前行徒步行經台北市南港區南港路三段、昆陽街口時，因走路搖搖晃晃、恍神被一旁巡邏的員警發現，上前盤查後王男竟將口袋內的喪屍煙彈掏出，並直接丟在水溝蓋旁，被依違反毒品危害防制條例現行犯逮捕，全案移送士林地檢署偵辦。據了解，南港分局員警日前於巡邏時，發現一名49歲的王姓男子走路明顯恍神上前關切。怎料，心虛的王男一見到員警靠近，神色慌張從口袋掏出一顆喪屍煙彈，並直接丟棄在路邊的水溝蓋旁，試圖湮滅證據。眼尖的員警發現後制止。經初步檢測呈現第二級毒品「依託咪酯」陽性反應，菸彈毛重5.68公克。王男被逮後供稱，他用3000元向友人購買依託咪酯供自己吸食。對此，南港分局分局長許城銘呼籲，「依託咪酯」已正式列管為第二級毒品，對身心健康危害極大，切勿因一時好奇或紓壓而觸法。警方將持續強化街頭巡邏與緝毒力道，全力維護社會治安，守護市民生活環境。