我是廣告 請繼續往下閱讀

嘉義驚傳嬰兒疑似窒息案件！昨天（8日）一名僅4個月大的女嬰，因家人需短暫外出，便將她交由翁姓鄰居代為照顧，不料到了中午時分，鄰居驚覺女嬰竟呈現趴睡狀態，失去呼吸與心跳，警方獲報後，已報請檢方相驗，由於女嬰身體外觀無明顯外傷，預計14日解剖進一步釐清死因。據了解，該名女嬰的父母居住於嘉義縣，近日則由住在嘉義市的外公與外婆負責協助照料，事發當天，外公外婆要出門有事需要出門，才臨時請託鄰居翁姓婦人幫忙看顧，不幸的是，當天下午約12時50分，翁姓鄰居的家人發現女嬰正處於趴睡姿勢，且已失去生命徵象。面對突如其來的狀況，鄰居家人第一時間嘗試進行人工呼吸搶救，但未見女嬰恢復生命跡象，火速將她送至醫院急救，最終仍不治身亡。嘉檢表示，翁女涉嫌過失致死罪嫌，經檢察官複訊後已經請回，由於女嬰遺體外觀看不出明顯外傷、死因不明，預計將於14日解剖以釐清確切死因。