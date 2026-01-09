我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣網球傳奇、前雙打球后謝淑薇，在新賽季首站便展現強大宰制力。今（9）日在 WTA 500 等級的布里斯本國際賽女雙4強戰中，謝淑薇與拉脫維亞名將「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）發揮絕佳默契，以6：2、6：4直落二橫掃烏克蘭雙胞胎克奇諾姊妹（Lyudmyla Kichenok、Nadiia Kichenok），強勢挺進冠軍戰，力拚2026年賽季首座后冠。名列大會頭號種子的謝淑薇與奧絲塔朋科，今日面對實力不俗的烏克蘭雙胞胎組合克奇諾姊妹，首盤開賽便進入狀態，憑藉謝淑薇巧妙的前排截擊與奧絲塔朋科底線的高壓火力，兩度破發成功，以6：2輕鬆拔得頭籌。進入次盤，雙方展開拉鋸，前8局一度戰成4：4平手。關鍵第9局，「台拉組合」展現韌性再度完成破發，隨後在第10局的發球勝賽局以乾脆俐落的「Love Game」連拿4分關門成功，僅費時1小時19分鐘便帶走勝利。剛在1月4日度過40歲生日的謝淑薇，目前雙打世界排名高居第9。去年她與奧絲塔朋科在澳洲網球公開賽女雙決賽屈居亞軍，今年兩人決定捲土重來再度攜手。本賽季首站即闖進決賽，不僅證明謝淑薇寶刀未老，也為下週開打的年度首場大滿貫——澳洲網球公開賽，注入了一劑強心針。謝淑薇與奧絲塔朋科將在台灣時間明（10）日下午，與大會第3種子西班牙好手布克莎（Cristina Bucsa）及地主澳洲名將培瑞斯（Ellen Perez）爭奪冠軍金盃。若能成功封后，兩人不僅能共享8萬5530美元的冠軍獎金，還能進帳500分的世界排名積分。對於正處於絕佳狀態的謝淑薇而言，布里斯本的首冠無疑將是前進澳網的最佳暖身。