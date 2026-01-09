我是廣告 請繼續往下閱讀

天冷循環變差 醫：容易出現潰瘍

到了冬天，就容易感覺肚子痛、或腹部不適嗎？醫師提到，其實有研究報告發現，消化性潰瘍在冬天發生的比例最高，換算下來比夏天多4倍。分析4大原因包括生理反應、抽菸、重口味飲食增加，還有藥物使用增加等也有關。基隆長庚胃腸肝膽科主治醫師錢政弘受訪時提到，天氣冷的時候發生胃潰瘍的機率比平常來得高。而天冷時，身體流到胃的血液循環會下降，容易造成慢性胃發炎。錢政弘說，40年前就有歐洲醫學論文指出，消化性潰瘍特別容易發生在冬天，而夏天最少發生，相差最多到4倍。而2021年韓國發表一篇大規模的回溯分析報告，研究納入2012年至2016年，總共1萬4636位消化性潰瘍患者和3575位消化性潰瘍出血者，分析發現消化性潰瘍在冬天發生的比例最高（30%）。錢政弘指出，其次是春天、夏天，最低是秋天（21.3%），高低相差有1.4倍；潰瘍出血比例最高的也是在冬天（32.8%），最低的在秋天（19.8%）；多數研究普遍認為冬天、其次是春天為消化性潰瘍、出血、穿孔，甚至死亡最常見的季節。至於可能原因、機轉，錢政弘提到，當天氣寒冷的時候會引起身體的交感神經興奮，以維持體溫，此時血管會收縮，胃黏膜的血液循環變差，容易出現潰瘍；所以「天冷的時候肚子放一個暖暖包，似乎比較不會胃痛，好像有些道理。」抽菸、喝酒和重口味飲食增加也可能是原因，錢政弘提到，冬天、年末常會有尾牙聚餐，胃也容易出問題。另外也有研究指出，冬天感染幽門螺旋桿菌的比例較高，夏天的比例較低，且幽門桿菌是造成消化性潰瘍的主因。錢政弘指出，同時留意冬天藥物使用增加，若類固醇使用較多、阿斯匹林、抗凝血藥物用量增，容易造成潰瘍出血。