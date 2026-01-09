我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市東勢區今天下午發生一起死亡案件！有民眾行經東蘭路與西門巷附近的排水溝時，赫然發現水面上漂浮著一具身穿米棕色上衣、黑色長褲的遺體，因水流持續沖刷，卡在排水溝的閘門處，警消接獲報案後抵達現場發現，死者面部朝下，全身因長時間泡水已呈現明顯腫脹，外觀難以辨識身分與年齡，隨即利用吊臂器材將遺體吊掛上岸，警方已針對現場進行採證，至於詳細案情及死者身分仍待警方釐清。據了解，今天下午13時，有民眾行經東蘭路附近的大排水溝時，驚見水面上漂浮著一具遺體，由於現場水流不斷沖刷，大體正好卡在排水溝的控制閘門處，警消接獲通報後隨即趕赴現場處理。從外觀初步觀測，死者當時上半身穿著米棕色上衣，下半身則為黑色長褲。由於遺體疑似在水中浸泡多時，外表已出現明顯腫脹，加上發現時面部朝下，導致其性別、年齡以及確切身分暫時難以辨認，隨即封鎖現場，並由鑑識小組接手進行採證。為了儘速確認死者身分，警方目前正深入調查其身上是否留有相關證件或飾品，並同步針對衣物特徵與轄區內的失蹤人口紀錄，進行交叉比對，至於詳細案情仍待釐清。