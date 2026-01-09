我是廣告 請繼續往下閱讀

YooA首演電影把髒話當歌曲記 滿臉血妝驚呆「老公」金聖喆

《末路雙嬌》故事介紹 1／30台灣上映

南韓年度話題犯罪強片《末路雙嬌》由韓韶禧、全鐘瑞、金新綠（又譯：金信祿）、鄭英珠、李在均、OH MY GIRL成員YooA、金聖喆主演，確定1月30日在台上映。昨（8）日演員群齊聚出席試映記者會分享拍攝幕後，從角色突破、造型衝擊到彼此初次對戲的震撼瞬間全都說，尤其YooA首度挑戰電影、滿臉血妝登場的畫面，成為全場討論焦點。韓韶禧、全鐘瑞身為《末路雙嬌》雙主演，也是片中命運緊扣的靈魂角色，兩人在試映會拍照環節直接手牽手登場，氣場完全對齊，如片名般站在彼此身邊，分別秀出白皙肌膚與纖細身形，讓現場快門聲幾乎沒停過。女團OH MY GIRL成員YooA憑《末路雙嬌》首度登上大銀幕，她在片中飾演金聖喆的妻子荷京，帶來極具破格的轉型演出，YooA表示：「劇本裡有非常大膽、突破性的台詞，我一直在想『這部分該怎麼消化？我真的能做到嗎？』。」她也分享導演給予的鼓勵：「導演說，把那些台詞演得更帥氣，本身就是成為演員的一部分。」因此，她開創了自己的練習方式，「我在家把髒話當成歌曲一樣，記住音調反覆練習，並透過工作坊讓台詞真正順口。因為我平常幾乎不說髒話，要對別人說這些台詞真的很困難。」也強調：「雖然是相當破格的嘗試，但我希望這會成為一條好的前進之路。」YooA也將與片中最大反派「賭王」金聖喆上演夫妻對手戲，雖然2人同框戲份僅一場，卻留下強烈印象，金聖喆回憶：「感謝大家把我們稱作夫妻，雖然片中確實有出現『妻子』這個稱呼，但很難說是真正的夫妻。因為我和YooA只拍一場戲，那天也是第一次見面，她已經化好滿臉血妝。我以前在MV裡見過她，但當時的形象讓我不禁想『這真的是她嗎？』真的非常破格。」《末路雙嬌》由《D.P.：逃兵追緝令》、《寄生獸：灰色部隊》製作公司傾力打造，韓韶禧與全鐘瑞領銜主演，將在1月30日於台灣正式上映。本片劇情描述在華麗卻冰冷的都市裡，美善（韓韶禧 飾）白天是花店老闆，夜晚則化身為聲色場所的王牌，她原以為自己能邁向平凡又穩定的生活，卻因為一場詐騙全數崩塌，走投無路的她，與同居如家人般親密的道敬（全鐘瑞 飾）做出命運性的選擇。她們制定計畫，試圖從賭王（金聖喆 飾）那裡竊取非法所得，藉此改變自己的人生，然而卻在藏匿黑錢的地方意外發現金條，導致事態急轉直下，讓2人從此被卷入無法回頭的危險漩渦。