美國川普（Donald Trump）3日對委內瑞拉採取軍事行動，出兵將總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦抓至美國，震驚全球政壇。對此，有中國網友發現多款中國地圖搜尋系統中搜不到「中南海」，大加嘲諷說這是「世紀笑話」，「習近平被嚇尿了，把中南海從地圖上消失了」。有中國網友在X發文表示，中國高德、百度及騰訊等多款主流地圖搜尋系統，現在若搜尋「中南海」，不是顯示沒有找到相關的地點，就是會被導向到其他不相干的地區，嘲諷表示「習近平被嚇尿了，把中南海從地圖上消失了」，吐槽說「人家美軍也不用高德地圖啊...難道怕百姓？北京人誰不知道你中南海在哪啊，擱這心虛啥呢？」其他網友則紛紛在底下留言表示，「掩耳盜鈴，小丑行為」、「試一下確實搜不到了」、「心態崩了」。不過也有網友說，地圖搜尋一直都搜不到「中南海」，因為中南海並不是一個真正的地名，但又有網友說以前確實可以搜得到，眾說紛紜。所謂的「中南海」位在中國北京市西城區，是中華人民共和國國務院、中共中央書記處和中共中央辦公廳等重要機關辦公所在地，被視為中國最高領導中樞。狹義來說，中南海其實是由北京故宮西側的兩個連通的湖「中海」和「南海」組成，而並沒有一個地方真正叫做「中南海」，不過現今講到中南海多是用來代稱中國政府的最高權力所在地。