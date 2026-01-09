學測拜文昌帝君攻略！115學年度學科能力測驗（簡稱學測）將於1月17日至19日登場，不少考生為了祈求考試順利，皆會前往各大廟宇參拜文昌帝君，但許多人不清楚文昌帝君怎麼辦？又該準備什麼供品？對此，《NOWNEWS今日新聞》整理文昌帝君拜拜流程、拜拜吉時、供品準備、禁忌與參拜說詞等實用資訊，帶領民眾快速理解文昌帝君怎麼拜最靈驗。
📍文昌帝君是誰
文昌帝君又稱為文星、文昌君或梓潼帝君，專門執掌人間的「祿籍」，包含考試與仕途升遷，不僅是學生的守護神，也能保佑從事文藝事業、在公務體系服務的人們工作順遂、增長智慧。
📍文昌帝君拜拜流程
◾步驟1、進廟：左進右出，以面向廟的角度，從龍邊（右邊）進廟，有「魚躍龍門」的意涵。
◾步驟2、放供品：用雙手將供品、物品置於供桌。包括准考證正本要拜拜時才放，以免遺失）、影本、文昌帝君祈福卡、考試當天穿的衣服、考試工具等。
◾步驟3、點香參拜：依序祭拜天公、主神、主神旁神明（陪祀神明）與文昌帝君，但每間廟宇順序不同，建議按照廟方指示，或先詢問廟方人員拜法。
◾步驟4、持香向文昌帝君祈求考試順利。
◾步驟5、過爐：將平安符、准考證正本、影本、考試當天衣服、考試工具、文昌帝君祈福卡，過爐火請文昌帝君加持，祈求考試平安順利。
◾步驟5、離開：香柱過半，就可以雙掌合十鞠躬離開。
📍文昌帝君拜拜吉時
原則上參拜文昌帝君並沒有時間規定，在各大廟宇開放的時間都可前往參拜，但民間流傳「5大吉時」前往拜拜最佳、更靈驗：
◾辰時：07:10～08:30
◾午時：11:10～12:50
◾未時：13:10～14:50
◾申時：15:10～16:30
◾酉時：17:10～18:30
📍文昌帝君拜拜怎麼說
祭拜文昌帝君時，記得告知神明姓名、生日與地址，說明考試資訊，越詳細越好，接著清楚表達祈福願望，最後告知過去展現的努力，與未來將如何還願等。以下為範例：
「奉請文昌帝君在上，弟子/信女○○○（姓名），出生於農曆/國曆○○年○○月○○日，現居於○○○（住址），將於（考試日期）參加（考試全名），考場在（考場地址），准考證號碼為（號碼）。祈求文昌帝君加持，賜予智慧，文思泉湧，臨場穩定，審題精準，答題順暢，金榜題名（或錄取○○大學/○○科系/○○證照）。若能考上/考好，定於考後一個月內，備妥供品（如鮮花素果）再來還願，並會（做功德/捐款/服務），懇請文昌帝君護佑，保佑一切順利。」
📍文昌帝君拜拜供品
供品數量以單數為原則，不少人會將供品分成三盤或五盤擺放。供品可以分別綁上紅色緞帶、紅色紙條或放入紅色紙袋中，討喜氣、求吉利。
◾1、鳳梨（旺旺來）：讓考試能運旺。
◾2、蘿蔔（好彩頭）：要博得好彩頭。
◾3、葱（聰明）：耳聰目明。
◾4、帶蹄豬腳（熟蹄=熟題）：考試題目都熟習。
◾5、發粿、發糕（考運發）：考運亨通。
◾6、竹筍（順利）：順心如意。
◾7、芹菜（勤勞）：勤學、勤快。
◾8、油（加油）：努力向上。
◾9、蒜（會算）：計算題都對。
◾10、蘋果（平安）：考試平安、平心靜氣。
◾11、桂花葉（貴氣、貴人助）：考試臨危不亂、榜上折桂、金榜題名。
◾12、礦泉水（文思泉湧）：寫作考思泉湧。
◾13、桔子、桔葉：吉利。
◾14、金棗：金榜題名。
◾15、包種茶：包中。
◾16、包子+蛋糕（發糕）+粽子：包高中。
📍文昌帝君拜拜其他物品
◾1、考試當天穿的衣物。
◾2、考試當天使用的文具。
◾3、准考證正本、影本。（正本要拜拜時才放，以免遺失；影本請將身分證字號塗銷，拜拜完過爐後，影本放置在文昌帝君供桌前資料盒，多數廟方會定期整理）
📍拜文昌帝君禁忌
◾禁忌1：供品不可準備鴨蛋，代表0分。
◾禁忌2：不建議以丸子當供品，有「完了」之意。
◾禁忌3：供品不準備烏龍茶，有擺烏龍意思。
◾禁忌4：不論是包子或粽子，準備時應避免裡面有蛋黃，因圓形的蛋黃也易與零分連結在一起。
◾禁忌5：祭拜過的供品一定要帶回家煮給考生吃，但芹菜、蔥、蒜煮時不可加丸子、蛋，免得考生考個零蛋或完蛋。
資料來源：中壢仁海宮
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
