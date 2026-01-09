我是廣告 請繼續往下閱讀

台泰合力出擊！涉嫌走私54公斤大麻花的陳縱緯，在被基隆地檢署起訴後於2023年8月逃亡至泰國，遭到基隆地檢署通緝。怎料，去（2025年）11月因陳縱緯簽證期滿，赴移民局提出延長簽證遭查獲。但陳縱緯一度不願意配合回台接受司法，最終由調查局人員進行押解並於今（9日）下午抵台歸案。據了解，陳縱緯涉嫌於2021年間自加拿大訂購毛重約54.334公斤第2級毒品大麻花110包，以海運貨櫃申報之「楓木板」做為掩飾夾藏，遭到財政部關務署基隆關查獲，全案移送調查處基隆調查站偵辦。基隆地檢署於111年2月陳縱緯。怎料，陳縱緯竟於隔年8月法院審理期間潛逃出境，基隆地檢署於2024年8月9日對其發布通緝。經調查局駐泰國法務秘書請求泰國執法機關協緝查知，陳縱緯於去（2025年）11月間因泰國簽證期滿至移民局提出延簽申請時遭緝獲，送往泰國曼谷移民局外國人拘留中心留置等待遣返。不過，陳縱緯一度拒絕配合回台面對司法，試圖拖延遣返作業。雙方進行協調後，由調查局派員赴泰執行押解戒護任務，今（9日）下午3時30分抵達桃園機場，解送基隆地方檢察署歸案。