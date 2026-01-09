我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電今年初延續漲勢，本週一（6日）開始股價就攀上新高突破1700元，市場法人也持續看好台積電上看1800元，甚至突破2330元，不少投資人也糾結是否還能再入手台積電，對此，分析師認為，現在價位投資人若要進場，殖利率太低，且1700元還有相對高檔的價格風險，因此不建議再追高。台積電股價從去年下半年以來就頻創新天價，不僅法人看台積電會再創高，外資高盛甚至將原本目標價調升47%至2330元，也讓不少股民紛紛討論是否還能再進場買台積電，跟著台積電一起成長享受豐厚的獲利果實。不過，啟發投顧分析師郭憲政指出，以現在價位入手台積電，事實上殖利率太低，很多人都說台積電今年至少EPS再賺70、80元，代表會再賺七、八個股本，應該要買台積電作為長期投資，但其實是一個誤解。他直言，投資人忽略一個事實，台積電是資本密集、技術密集的行業，也就是資金再投入非常大，資本支出龐大，台積電研發、建廠皆是幾百億美元，因此台積電賺得錢「不太可能分給股東」，紅利會留給自家員工留住人才，以及再投入建廠及研發，即便他賺七、八十元，一股配發股利六元、每季配6000元，一年總計24000元，但要花170萬買一張台積電，才配24000元，「不如存定存就好」，且投資人買在170萬，台積電現階段股價1700元是在相對高檔，郭憲政說，不僅殖利率低，還有價格風險，「如果台積電跌10塊你10萬塊就飛掉了」，因此不建議投資人再追高。郭憲政強調，台積電現在不可能配給投資人太多股息，「拿糖餵投資人」而已，這也是為何外資持股比例在不斷減少的原因。