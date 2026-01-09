我是廣告 請繼續往下閱讀

美國川普（Donald Trump）3日對委內瑞拉採取軍事行動，出兵將總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦抓至美國，震驚全球政壇。目前委內瑞拉當地的政局仍未明朗，不過，川普今（9）日宣布「取消先前預期發動的第二波攻擊」，因為目前與委內瑞拉的合作非常順利。川普在個人社群媒體Truth Social發文表示，「委內瑞拉正釋放大量政治犯，作為『尋求和平』的象徵。這是一項非常重要且明智的姿態。美國與委內瑞拉目前合作順利，尤其是在以更大規模、更好、也更現代化的形式，重建其石油與天然氣基礎設施方面。基於這項合作，我已取消原先預期的第二波攻擊，現在看來已不再需要。不過，所有艦艇仍將留在原地，以確保安全與維安。大型石油公司將投資至少1000億美元，我今天將在白宮與這些業者會面。感謝各位對此事的關注！」據委內瑞拉反對派聲明，前反對派候選人馬奎茲（Enrique Marquez）也是獲釋人員之一，反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）對政府釋放政治犯表示歡迎，稱這表明「不公正不會永遠持續下去」。目前尚不清楚有多少人獲釋。另一方面，美國參議院投票表決通過一項法案，禁止川普在未經國會授權的情況下對委內瑞拉採取進一步軍事行動，該法案下週將到眾議院進行表決，但是估計很難在共和黨佔多數的眾議院獲得過關，雖然有5位共和黨參議員在參議院投票倒戈贊成法案。無論如何，這至少是美國國會想把宣戰權力從白宮手中拿回來的嘗試，具有政治象徵意義。