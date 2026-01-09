我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）6日晚間執行夜航訓練時失聯，飛官辛柏毅上尉下落不明，國軍持續動員海空兵力展開救援。國防部長顧立雄今(9)日赴花蓮空軍基地，了解F-16V戰機搜救進度，並代表總統賴清德探視、慰問失聯飛官家屬。顧立雄強調，國軍不放棄任何希望，要求相關單位持續整合海、空與岸際能量，全力搜救。國防部指出，顧立雄下午抵達花蓮基地後，首先聽取任務簡報，掌握當前進度與兵力派遣狀況。搜救指揮中心除派遣空軍各型機，持續執行空中偵巡；並結合海軍、海巡署，依據浮標軌跡及數值模式分析，以科學方式，策定搜救責任區域，同步擴大水面與水下搜尋規模。同時間，第二作戰區亦編組兵力，針對沿岸一帶實施岸際地毯式搜索。隨後，顧立雄在相關人員陪同下，探慰失聯飛官辛上尉家屬，傾聽心聲。顧立雄請眷屬注意身體保健，並承諾一定會盡全力搜救，要求相關單位，持續給予家屬最堅實的支持與照顧。國防部表示，明日預劃搜救兵力，包括空軍軍機6架次、海軍艦艇2艘、地面岸巡183員、輕、中型戰術輪車47輛次、海巡船艦6艘。