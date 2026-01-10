我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國娃娃登上去年WE ARE舞台，演出多首經典歌曲，觀眾瞬間陷入回憶殺。（圖／翻攝自YouTube）

《WE ARE》中國娃娃唱跳掀回憶殺！王彩樺重摔倒地

▲王彩樺重摔倒地，不少觀眾驚嚇之餘又被逗樂。（圖／翻攝自中華文化總會YouTube）

2026 《WE ARE 我們的除夕夜》今（10）日晚間6時錄影，將於下月16日除夕夜播出，陪伴觀眾迎接農曆新年。而回顧去年的《WE ARE 我們的除夕夜》，當中討論最熱烈的表演，莫過於泰國雙人女子團體「中國娃娃」載歌載舞橋段，她們一登場帶來多首經典歌曲，掀起一波回憶殺；不過，節目也有突發狀況發生，王彩樺一個不小心，撲向邵大倫卻落空，直接摔倒在地，叫觀眾嚇了一大跳。去年除夕夜登場的《WE ARE 我們的除夕夜》頗受好評，其中主題「跨國共演 𝑾𝑬 𝑨𝑹𝑬 𝑫𝑰𝑽𝑨𝑺」中，邀請到中國娃娃、灣島皇后、美蘇拉家族、林美秀以及展榮展瑞接連演出，輪到中國娃娃登場時，2人又唱又跳，演出〈Boom〉、〈單眼皮女生〉等多首經典歌曲，讓所有觀眾陷入回憶殺，紛紛直呼：「還是她們最對味兒，童年回憶都回來啦」、「雞皮疙瘩掉滿地欸」，成為節目最大亮點之一。當年另一掀起話題的還有王彩樺，她與邵大倫出演歌廳秀主題，復古裝扮十分搶眼，一出場邊唱歌邊跳雙人舞，立刻贏得全場喝彩，怎料歌曲進行到尾聲，王彩樺倒向邵大倫懷中，突然一個不小心，男方沒接住女方，導致王彩樺直接摔倒在地，表情痛苦猙獰，邵大倫也跟著跌坐地上：「妳怎麼這麼重啊？」搞笑互動看得出似乎是安排好橋段，最後有說有笑緩緩地起身，不少觀眾驚嚇之餘又被逗樂。《WE ARE 我們的除夕夜》由中華文化總會、三立電視主辦，今年是第4年播出，節目結合了台灣多元文化及各世代需求，觀眾年齡層涵蓋老中青，今年強大卡司、表演環節各個精彩豐富，備受外界期待，將於2月16日晚間8時至翌日0時播出，在三立都會台、三立台灣台、公視台語台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube、國際影音平台TaiwanPlus等平台向全世界觀眾播送。