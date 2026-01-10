我是廣告 請繼續往下閱讀

台北、台中、高雄等直轄市陸續宣布國中小營養午餐免費，非直轄市也有雲林縣、新竹市跟進，其他縣市態度備受關注。不過屏東縣長周春米坦言，這些年來屏東嚴守財政紀律，至今已未有舉債，鄉親也不希望屏東再度被迫走上舉債這條路，呼籲立法院盡速通過總預算，讓屏東縣的經費到位。周春米表示，屏東並非資源最充裕的縣市，縣府始終清楚自身條件，也長期努力將每一分錢用在最需要的地方。她指出，115年度中央政府總預算已依法由行政院送交立法院，卻遲遲未付委、未審查，形同創下憲政史上前所未見的狀況，不僅影響中央施政，也讓財政條件較為困窘的縣市首當其衝。周春米強調，對屏東而言，這不是政治攻防，而是沉重且現實的財政壓力，縣府必須為屏東說出公道話。她說，中央原本在總預算中編列補助資源，用以彌補城鄉差距、改善長期存在的財政不公平，卻因立法院阻擋，補助款無法如期到位，使得屏東原本就必須精打細算的財政更加吃緊。她指出，防洪治水、社福長照、育兒設施、基礎建設與產業轉型等多項攸關民生的計畫都已完成規劃，但因預算卡關，可能被迫放緩，行政院初估對屏東的影響超過40億元。周春米強調，屏東多年來嚴守財政紀律，至今未曾舉債，地方政府以行動證明也能改善財政狀況，這些努力不該因總預算受阻而前功盡棄。周春米呼籲立法院儘速完成總預算審議，讓經費到位、建設前進，避免屏東再度被迫走上舉債之路。